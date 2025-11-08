En voyant un chaton passer sous les roues d'une voiture, un motard n’hésite pas à mettre sa vie en danger pour le secourir (vidéo)

En tant que motard, Cerecer doit être très vigilant sur la route lorsqu’il part avec son 2 roues. Il garde l’œil grand ouvert sur tout ce qui se passe autour de lui, et c’est ainsi qu’il a été le témoin d’une scène alarmante. Il a repéré un minuscule chat tentant de sauver sa vie au milieu des voitures. Ne pouvant ignorer la détresse de l’animal, il a tout fait pour le mettre en sécurité.

Cerecer, un motard et utilisateur des réseaux sociaux, a eu sa dose d’adrénaline au milieu du mois d’octobre lorsqu’il s’est lancé dans une mission de sauvetage. Il conduisait sa moto quand un chaton a surgi sur la route. Conscient que l’animal courait un grave danger, il a décidé de lui venir en aide, quitte à mettre sa propre sécurité en jeu.

Habituellement, sur son compte TikTok, Cerecer partage des bribes de sa vie de jeune homme. Récemment, il a dévoilé un aspect de sa personnalité que ses abonnés ne connaissaient peut-être pas en sauvant un chaton en détresse.

@cerecer_ / TikTok

Une course-contre-la-montre

Cerecer a fait preuve d’une bravoure sans nom tandis qu’il se trouvait sur la route. Il était à moto et équipé d’une caméra sur son casque quand il a aperçu l’animal passer sous les roues d'une voiture. Le pauvre chaton a failli se faire renverser à plusieurs reprises sous les yeux du motard, ce qui lui était insupportable. Il s’est alors lancé dans une mission de sauvetage afin de mettre le félin à l'abri.

Non sans mal, il a tenté d’attraper ce dernier, qui était particulièrement craintif et effrayé par la situation. Cerecer n’a pas perdu de vue son objectif malgré le danger auquel il s'exposait. Effectivement, en tant que motard, il était vulnérable sur la route et risquait, lui aussi, de se faire renverser. Heureusement, ce scénario macabre a été évité et l’homme est parvenu à récupérer son protégé en toute sécurité.

Un double sauvetage

Il a fait la connaissance de cette toute petite boule de poils, qui s'est blottie contre lui, et en est immédiatement tombé amoureux. Il faut dire que ce qu’ils avaient vécu était très fort, alors pour le sauveteur, l’adopter est apparu comme une évidence.

Il l’a nommée Kuki, lui a offert un toit et toute la bienveillance dont elle avait besoin. Le petit nouveau a été très bien accueilli par les autres chats de la maison et s’est bien installé depuis.