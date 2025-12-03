En compagnie de son Teckel, cette femme tente de sensibiliser le public à l’importance des chiens d’assistance

Au-delà de la compagnie qu’ils assurent, les chiens d’assistance ont une mission importante à remplir. Si, lorsque l’infirmité est visible, leur rôle n’est pas à prouver, dans le cas d’un handicap invisible, les regards ne sont pas toujours bienveillants. Avec sa chienne, Missy Jane, Cindie Hill tente de faire comprendre au public l’importance de sa compagne à 4 pattes dans sa vie.

Lorsqu’elle est interviewée par le journal Steamboat Pilot & Today , Cindie Hill est accompagnée de Missy Jane, sa Teckel miniature. Ne vous fiez pas à sa petite taille, car du haut de ses quelques centimètres au garrot, la boule de poils est indispensable dans la vie de sa maîtresse. En effet, suite à des traumatismes médicaux et à des problèmes de santé, Cindie est sujette à des crises d’anxiété et souffre d’un syndrome de stress post-traumatique.



© Cindie Hill

En tant que chien d’assistance , le rôle de Missy Jane est simple : dès qu’elle sent que sa maîtresse ne va pas bien – si elle tape trop du pied par exemple –, elle vient alors se blottir contre elle pour la rassurer et la calmer grâce à une thérapie par pression. Cindie Hill confie que c’est Missy Jane qui lui permet de sortir en public.

Avec la loi Americans with Disabilities Act (ADA) votée en 1990, les chiens d’assistance ont le droit de suivre leur maître partout, y compris dans les restaurants. Malgré tout, plus de 30 ans après cette promulgation, les mentalités peinent à changer, et le public éprouve parfois des difficultés à accepter ces auxiliaires de vie à 4 pattes .



© Cindie Hill

Une des raisons à ces obstacles est le comportement de certaines personnes qui tentent de faire passer leur animal de compagnie pour un chien d’assistance, alors qu’elles n’en ont pas besoin. Michael Bertram, codirecteur de l'association Northwest Colorado Center for Independence ne peut cacher son agacement : “Le préjudice qu'elles causent est de rendre la communauté plus hostile aux personnes accompagnées de chiens d'assistance qui ont respecté la réglementation”.

Il reste donc du chemin à parcourir pour que le public accepte enfin la présence des toutous comme Missy Jane, sans lesquels la vie de nombreuses personnes serait encore plus compliquée qu’elle ne l’est déjà.