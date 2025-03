Presque aveugle, elle se voit refuser l’entrée d’un magasin car elle possède un chien d’assistance

Même si les chiens guides et les chiens d’assistance sont supposés être acceptés dans tous les lieux publics, il arrive encore que certains magasins ou monuments refusent leur entrée… C’est ce qui s’est passé pour Caroline Kennelly, une cinquantenaire britannique et aveugle qui ne peut se déplacer sans son chien Dougie. Malheureusement, il y a peu, la femme et son chien ont vécu une situation déplorable…

Un magasin ne peut légalement pas refuser l’entrée d’un chien guide, sous peine de s’exposer à la justice. Pourtant, il n’est pas rare que des personnes en situation de handicap soient obligées de se justifier pour faire valoir leurs droits et ceux de leurs chiens. Mais parfois, malgré tous leurs justificatifs, elles n'obtiennent pas gain de cause… C’est ce qui s’est malheureusement passé pour Caroline Kennelly, une dame aveugle qui s’est vue refuser l’entrée d’un magasin Morrisons Daily en raison des allergies de son propriétaire. “Dougie portait son harnais complet et son équipement de travail, alors je leur ai dit : ‘Non, je ne pars pas’. Je suis resté là, incrédule. J’ai dit : ‘Tu enfreins la loi. Tu n'as pas le droit de me refuser l'accès ici’ mais le vigile n'a pas voulu m'écouter”, a raconté Caroline dans un entretien accordé à Kent Online et relayé par le Daily Mail.

“C'est intimidant et discriminatoire”

Malgré son insistance, Caroline n’a jamais pu entrer dans le magasin. L’un des employés a proposé de lui faire les courses dont elle avait besoin, mais elle a fermement refusé, outrée d’être ainsi rejetée. “J'étais presque en larmes, mais j'essayais de me ressaisir. Vous avez beau tenir bon et dire que vous ne partirez pas, mais à l'intérieur, vous êtes en morceaux, car c'est intimidant et discriminatoire. Je suis une personne très forte, mais lorsque des choses comme ça se produisent, cela m’affecte vraiment”, a précisé celle qui ne possède que 3% de sa vision. Interpellé, le manager du magasin affirme qu’il continuera de refuser les chiens dans son établissement, y compris les chiens d’assistance. En revanche les patrons de la firme ont quant à eux affirmé qu’un tel incident n’aurait jamais dû se produire…

Aujourd’hui, Caroline se dit traumatisée et a désormais peur d’être refusée dans tous les magasins… Pour l’heure, aucune mesure n’a été prise contre l'établissement. En revanche, la Commission pour l'égalité et les droits de l'homme déclare que les employeurs doivent prendre des “mesures raisonnables” pour s'assurer que les travailleurs allergiques ont un contact minimal, voire nul, avec les chiens. Tout le monde travaille à trouver des solutions pour que cela ne se reproduise plus.

