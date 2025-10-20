En cherchant leur chienne disparue depuis des mois, une famille fait une rencontre bouleversante au détour d’une caméra

Depuis que le jolie Ellie Mae a disparu il y a de cela plusieurs mois déjà, sa famille ne cesse de la chercher partout. À force de redoubler d’ingéniosité pour tenter de la repérer, ils ont néanmoins fini par trouver une autre chienne, visiblement en grande détresse…

Le 15 septembre 2024, Ellie Mae, une adorable croisée Labrador Retriever, a disparu. Elle jouait dans son jardin avec sa sœur lorsqu’un écureuil est passé juste sous leur nez. Sans réfléchir, les 2 chiennes lui ont couru après et se sont ainsi échappées de leur foyer. Si la sœur est revenue d’elle-même au bout de 45 minutes de cavale, Ellie Mae n’a, quant à elle, plus jamais pointé le bout de sa truffe au grand désespoir de sa famille… Dans un entretien accordé au média FOX Carolina, les propriétaires de la chienne ont expliqué qu’ils l’avaient recueillie à l’âge de 6 semaines, alors qu’elle venait tout juste d’être abandonnée devant chez eux. Avec les années, un lien indéfectible s’est tissé entre Ellie Mae et sa famille. Aussi, pendant des semaines puis des mois, ils ont cherché sans relâche leur meilleure amie à fourrure, en vain…

Une découverte inattendue

Entre battues en forêt, avis de recherche sur les réseaux sociaux et distribution d’affiches, ils ont également reçu l’aide précieuse de l’association locale Anakin’s Trails Stray and Pet Recovery ainsi que celle d’un pilote de drone professionnel. Dans le même temps, plusieurs caméras ont été placées aux 4 coins du large secteur de recherche.

© Ellie Mae / Facebook

Contre toute attente, un matin, l’un de ses dispositifs a filmé une jeune chienne ressemblant fortement à Ellie Mae, en train de se rassasier auprès d’un point de nourrissage du côté de Hartwell dans l’Etat voisin de la Géorgie. Des signes physiques évidents indiquaient qu’elle venait de mettre bas il y a peu de temps…

© Ellie Mae / Facebook

Si la famille a vite compris qu’il ne s’agissait pas d’Ellie Mae, il était hors de question pour eux d’abandonner cette louloute, baptisée Willow, et ses chiots à leur triste sort. Pendant plusieurs jours, la petite femelle a été nourrie et surveillée. Ses 8 chiots ont ensuite été trouvés et l’association The Paw Project a pris toute la petite troupe en charge afin de les garder en sécurité puis de leur trouver à tous une famille pour la vie.

A lire aussi : Après 4 années de disparition, des propriétaires découvrent que leur chien se trouve à plus de 1600 kilomètres du domicile familial

© Ellie Mae / Facebook

Ellie Mae quant à elle, est toujours activement recherchée…