Un chien oublié par sa famille survit dehors depuis trois ans, jusqu’au jour où une association décide de lui rendre l'espoir

La famille d’un chien devrait être sa source de réconfort, de sécurité et son point de repère, pas l’origine de tous ses maux. Le malheureux Spencer avait été négligé et ignoré par ses propres humains jusqu’à être très mal en point. Dormant dehors depuis des années, il a été secouru par une association qui lui a donné un motif d’espérer à nouveau.

Nous avions déjà relaté plusieurs sauvetages réalisés par Sidewalk Specials, une association de protection animale basée en Afrique du Sud, notamment celles de Scribble et de Gunner.

Rachael Sylvester, fondatrice et directrice de cette organisation, a récemment été informée de la situation de détresse dans laquelle vivait un chien. Ce dernier dormait dehors depuis 3 ans et ne recevait quasiment aucune forme de soin de la part de ses maîtres.

Rachael Sylvester et les bénévoles se sont rendues sur les lieux et ont été choquées par l’état de l’animal. Il se faisait tout petit dans un coin, devant l’habitation. Bien qu’exclu par sa famille, il essayait de rester le plus près possible d’elle. « Spencer voulait juste être invisible. C'était comme s'il avait déjà abandonné », raconte la directrice de Sidewalk Specials à The Dodo.



Le quadrupède, qui a été appelé Spencer par ses bienfaiteurs, était maigre, souffrait de la gale et présentait de multiples plaies à force de se gratter. Il était si mal en point que l’équipe de Sidewalk Specials considérait que sa survie ne tenait qu’à un fil.

Les bénévoles ont demandé aux propriétaires s’ils aimaient vraiment leur chien, s’ils le voulaient toujours. La réponse était claire ; ils ont accepté de le céder à l’association.



Métamorphose et nouveau départ

« Tout le monde était d'accord pour dire que ce chien méritait une vie meilleure, et tout ce que nous avions à faire était de nous assurer qu'il l'obtienne », indique Rachael Sylvester.

Grâce aux soins et à l’amour qu’il a reçus de la part de ses sauveurs, Spencer a vécu une transformation spectaculaire en quelques mois. Sa peau a retrouvé sa santé et son aspect originels, et son poil à repoussé, révélant une magnifique fourrure blanc et gris.



Un an après son sauvetage par Sidewalk Specials, ce chien a été adopté. Il a, en effet, trouvé « une maison parfaite pour lui, se réjouit Rachael Sylvester. Il pense qu'il est un tout petit chien. Elle s'assoit, et il est instantanément sur ses genoux. Il n’a aucune notion de taille ».

