2 chiens abandonnés dans une chambre d'hôtel sans eau ni nourriture se remettent de leur traumatisme en famille d'accueil

Nouveau sauvetage de chiens réalisé par l’association toulousaine Les 4 Pattounes. Céline Gardel et son équipe ont pris en charge 2 chiens qui avaient été abandonnés par leur maître dans une chambre d’hôtel insalubre. Ce dernier serait, semble-t-il, parti à l’étranger.

Capitaine de police, Céline Gardel est également à la tête de l’association Les 4 Pattounes qui compte d’innombrables sauvetages à son actif dans et autour de la Ville rose. Parmi ceux-ci, citons le cas du Berger Belge Malinois et du Rottweiler négligés à Colomiers en juillet dernier. Ou encore, plus récemment, celui de Sam le Berger Australien découvert affamé chez sa maîtresse, dans le quartier des Izards.

C’est toutefois dans une chambre d’hôtel du centre-ville de Toulouse que l’organisation est intervenue le lundi 30 septembre pour mettre fin au calvaire de 2 chiens abandonnés par leur propriétaire. Des faits que rapportait Actu Toulouse le mardi 1er octobre.

« Le cauchemar a duré 5 journées » pour le malheureux duo canin, indiquaient Les 4 Pattounes sur leur page Facebook. Ladite chambre était dans un état d’insalubrité extrême. Le sol jonché de détritus de toutes sortes et de déjections, les captifs n’ayant évidemment pas eu d’autre endroit pour faire leurs besoins.



Les 4 Pattounes / Facebook

Les chiens étaient gardés séparément ; alors que l’un se trouvait dans la chambre, l’autre était détenu dans la salle de bain. Le croisé Berger et le Labrador Retriever noir n’avaient ni eau ni nourriture à leur disposition. Le premier « était maigre et ses lèvres dépigmentées », peut-on également lire dans la publication. Ce qui indique qu’ils étaient négligés depuis un certain temps.

Le maître a quitté le territoire, les chiens sont en familles d’accueil

Le propriétaire des chiens, qui était un employé de l’hôtel, serait parti en Espagne, d’après la fondatrice des 4 Pattounes. L’association annonce, par ailleurs, avoir porté plainte pour abandon. Un délit « puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende », rappelle-t-elle.

Les quadrupèdes, eux, sont désormais entre de bonnes mains. Ils ont, en effet, été confiés à des familles d’accueil qui les aideront à surmonter leurs traumatismes et les prépareront à prendre un nouveau départ, loin de la négligence et des privations.