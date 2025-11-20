En arrivant au parc, les chiens découvrent une étagère de bâtons qui devient leur nouveau lieu de rencontre

À l’image des mini-bibliothèques libre-service que nous pouvons trouver à chaque coin de rue, les toutous d’une ville anglaise disposent de leur propre étagère de bâtons. Sur place, ils peuvent emprunter des branches ou en déposer. Un lieu d’échange, de partage, où les toutous se croisent.

Au parc Daisy Nook, à Manchester (Angleterre), les chiens ont désormais accès à une bibliothèque de bâtons en libre-service. Cela leur permet de s’amuser, mais surtout de croiser d’autres chiens qui se rencontrent au même point. Un endroit presque devenu incontournable pour les toutous du coin.

Depuis quelques jours, plusieurs promeneurs partagent des photos d’une installation en bois construite dans le parc. Sur l’armature, on peut lire l’indication : « Bibliothèque de bâtons » et effectivement, plusieurs bouts de branches sont apposés sur les portants.

Donna Ash / Facebook

Le rendez-vous des toutous

La bibliothèque a été installée dans un endroit visible lorsque les promeneurs se garent sur le parking. Ainsi, elle est vite devenue le passage préféré de certains toutous qui viennent au parc. De nombreux propriétaires sont ravis qu’un tel endroit existe : « Cole et moi aurions adoré trouver ça plus tôt ! Quel bel ajout au parc ! », écrivait une promeneuse sur Facebook ; « Merci pour cette belle contribution attentionnée à notre lieu sacré ! », commentait une autre personne.

Toutefois, d’autres maîtres sont un peu plus mitigés et se questionnent quant à la sécurité des animaux qui manipulent des bâtons : « Honnêtement, je ne lui en laisserais pas un, car ils peuvent être dangereux, il les mâchouillerait et il y aurait des échardes. De plus, ils peuvent courir avec et avoir des accidents », partageait une dame nommée Michelle aux journalistes d' Oldham Times .

Rachel Elizabeth Higginson / Facebook

Si les avis sont mitigés, de façon générale, tout le monde semble saluer l’initiative des instigateurs : « C'est adorable », ajoutait Michelle.