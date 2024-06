Cette bibliothèque arrête de facturer les livres endommagés par les animaux si les propriétaires envoient une photo de ceux-ci

Même si nos boules de poils disposent d’une panoplie de jouets, notamment d’objets à mâcher en tout genre, elles ont tendance à préférer les livres ou autres mets appétissants pour se faire les crocs. Consciente que certains de ses clients sont victimes des bêtises de leur animal, une bibliothèque a décidé de lâcher du lest en arrêtant de les pénaliser.

La bibliothèque publique de Middleton, dans le Wisconsin (États-Unis), a mis en place une nouvelle politique pour les « documents sévèrement endommagés » par les animaux. Les propriétaires ne seront pas facturés, à condition de livrer la photo du coupable au personnel. Lequel le partage ensuite sur les réseaux sociaux.

Au fil du temps, les employés ont constaté que de nombreux ouvrages abîmés étaient passés entre les crocs des animaux de leurs clients. Lesquels devaient rembourser les livres, jusqu’à ce que la bibliothèque décide d’être plus clémente : « Rapidement, la conversation s'est tournée vers la fréquence des matériaux réellement endommagés par nos amis à 4 pattes, et nous avons pensé qu'il serait amusant d'adapter ce beau programme de pardon pour mettre en valeur ces “délinquants” » partageait Rebecca Light, bibliothécaire, relayée par The Dodo.

Middleton Public Library / Facebook

« Nous comprenons que les documents de bibliothèque peuvent sembler délicieux pour les animaux de compagnie »

En s’inspirant d’un établissement voisin, elle a choisi de ne plus faire payer les propriétaires, à condition qu’ils leur livrent le coupable : « À la place du remboursement de l'article, nous vous offrons la possibilité de soumettre une photo du coupable bien-aimé » annonçait-elle sur Facebook.

Cette initiative a beaucoup amusé les internautes et lui a donné de la visibilité sur les réseaux. Plusieurs animaux ont déjà dû répondre de leurs actes devant le tribunal d’internet. Mais les boules de poils sont souvent très chanceuses, car elles obtiennent fréquemment la clémence du public : « On ne peut pas vraiment s'énerver contre ce visage ! » écrivait l’un d’eux en découvrant le minois de Quik, Cocker Américain coupable de la destruction d’un roman.

Sky, un jeune Labradoodle, s’en est également pris à un livre, Iron Flame. Plusieurs personnes se sont mises de son côté en lui donnant raison : « Ce livre m'a frustré aussi. Sky est innocent » plaisantait une personne.