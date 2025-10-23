  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Faits Divers
  5. 3 semaines après avoir joué avec un bâton cette chienne réalise une radio et est transférée immédiatement au bloc opératoire

3 semaines après avoir joué avec un bâton cette chienne réalise une radio et est transférée immédiatement au bloc opératoire


dans la catégorie Faits Divers

Miika a fait une immense frayeur à ses propriétaires. Durant 3 semaines, la chienne a ressenti des douleurs inexpliquées. C’est finalement une radio qui a dévoilé le réel problème qui se posait : un long bâton coincé dans sa gorge.

Illustration : "3 semaines après avoir joué avec un bâton cette chienne réalise une radio et est transférée immédiatement au bloc opératoire"
© BBC Yorkshire

Miika, racontait son propriétaire Chris Browne, jouait avec un bâton lorsqu’elle a émis « un cri de douleur ». Plusieurs semaines sont passées sans que le propriétaire ne puisse identifier le problème. Aujourd’hui, il s’est donné pour mission d’informer un maximum de parents de chiens à propos des risques liés au jeu de bâton. L’histoire de sa chienne, il l’a racontée à la BBC.

Illustration de l'article : 3 semaines après avoir joué avec un bâton cette chienne réalise une radio et est transférée immédiatement au bloc opératoire

BBC Yorkshire

Un jeu qui tourne mal

Alors qu’elle se promenait avec son maître, la Cockapoo a trouvé un bâton avec lequel elle s’est empressée de jouer. Connaissant sa passion pour ces bâtons, ses propriétaires lui ont lancé à plusieurs reprises, laissant la chienne le rattraper. À un moment, la partie s’est interrompue lorsque la chienne a fait retentir un « cri ».Son propriétaire expliquait : « Miika a réussi à bloquer cet énorme bâton de 14 centimètres dans son cou ».

Illustration de l'article : 3 semaines après avoir joué avec un bâton cette chienne réalise une radio et est transférée immédiatement au bloc opératoire

BBC Yorkshire

Un bâton introuvable

Devant la douleur de la chienne, les propriétaires ont tout de suite pris la route vers la clinique vétérinaire. Le maître de la chienne expliquait : « Je suis allé voir dans sa gorge, et j’ai trouvé la moitié du bâton, mais je n’ai pas pu trouver l’autre moitié. J’ai pensé qu’il avait pu se casser n’importe où ».

Le professionnel n’a rien pu voir car le bâton était enfoncé très profondément dans la trachée de l’animal. Concluant qu’il n’y avait plus d’objet, le vétérinaire a prescrit des antidouleurs.

Illustration de l'article : 3 semaines après avoir joué avec un bâton cette chienne réalise une radio et est transférée immédiatement au bloc opératoire

BBC Yorkshire

3 semaines de douleur

La douleur ne s’est pas calmée. Les propriétaires sont donc retournés, 3 semaines plus tard, chez le vétérinaire, qui a cette fois-là effectué un scanner de contrôle.

L’examen d’imagerie a été révélateur : un bâton de « 14 centimètres » se trouvait dans le cou de Miika. L’objet a été retiré le jour-même.

A lire aussi : Leur chien sénior vivant ses derniers jours, ils en font la star de leur mariage pour lui dire adieu (vidéo)

« J’ai parlé à tant de gens avec des histoires similaires »

Si aujourd’hui Miika va mieux et a déjà retrouvé son dynamisme, ses propriétaires tiennent à sensibiliser à propos du danger que représentent les bâtons. Ils expliquaient : « Tout le monde jette des bâtons pour les chiens, je le faisais depuis 4 ans, mais depuis cet accident, j’ai parlé à tant de gens avec des histoires similaires ». Désormais pour Miika, ce sera une balle en caoutchouc.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Après 10 ans à réconforter victimes et témoins, ce chien d'assistance judiciaire quitte le tribunal sous les applaudissements Emotion

Après 10 ans à réconforter victimes et témoins, ce chien d'assistance judiciaire quitte le tribunal sous les applaudissements

Errol, un Labrador noir au grand cœur, s’offre une retraite bien méritée après une décennie passée en tant que chien...

12:44 | Par K. Ayari