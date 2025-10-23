3 semaines après avoir joué avec un bâton cette chienne réalise une radio et est transférée immédiatement au bloc opératoire

Miika a fait une immense frayeur à ses propriétaires. Durant 3 semaines, la chienne a ressenti des douleurs inexpliquées. C’est finalement une radio qui a dévoilé le réel problème qui se posait : un long bâton coincé dans sa gorge.

Miika, racontait son propriétaire Chris Browne, jouait avec un bâton lorsqu’elle a émis « un cri de douleur ». Plusieurs semaines sont passées sans que le propriétaire ne puisse identifier le problème. Aujourd’hui, il s’est donné pour mission d’informer un maximum de parents de chiens à propos des risques liés au jeu de bâton. L’histoire de sa chienne, il l’a racontée à la BBC.

Un jeu qui tourne mal

Alors qu’elle se promenait avec son maître, la Cockapoo a trouvé un bâton avec lequel elle s’est empressée de jouer. Connaissant sa passion pour ces bâtons, ses propriétaires lui ont lancé à plusieurs reprises, laissant la chienne le rattraper. À un moment, la partie s’est interrompue lorsque la chienne a fait retentir un « cri ».Son propriétaire expliquait : « Miika a réussi à bloquer cet énorme bâton de 14 centimètres dans son cou ».

Un bâton introuvable

Devant la douleur de la chienne, les propriétaires ont tout de suite pris la route vers la clinique vétérinaire. Le maître de la chienne expliquait : « Je suis allé voir dans sa gorge, et j’ai trouvé la moitié du bâton, mais je n’ai pas pu trouver l’autre moitié. J’ai pensé qu’il avait pu se casser n’importe où ».

Le professionnel n’a rien pu voir car le bâton était enfoncé très profondément dans la trachée de l’animal. Concluant qu’il n’y avait plus d’objet, le vétérinaire a prescrit des antidouleurs.

3 semaines de douleur

La douleur ne s’est pas calmée. Les propriétaires sont donc retournés, 3 semaines plus tard, chez le vétérinaire, qui a cette fois-là effectué un scanner de contrôle.

L’examen d’imagerie a été révélateur : un bâton de « 14 centimètres » se trouvait dans le cou de Miika. L’objet a été retiré le jour-même.

« J’ai parlé à tant de gens avec des histoires similaires »

Si aujourd’hui Miika va mieux et a déjà retrouvé son dynamisme, ses propriétaires tiennent à sensibiliser à propos du danger que représentent les bâtons. Ils expliquaient : « Tout le monde jette des bâtons pour les chiens, je le faisais depuis 4 ans, mais depuis cet accident, j’ai parlé à tant de gens avec des histoires similaires ». Désormais pour Miika, ce sera une balle en caoutchouc.