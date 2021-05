En aboyant pour alerter ses propriétaires, ce chien a sauvé la vie de leur enfant piqué par un frelon

Donald, un adolescent de 14 ans, a eu la chance d’avoir son chien prénommé Charlie à ses côtés. Le mois dernier, son compagnon à 4 pattes est devenu son héros.

« Sans Charlie, Donny serait mort », a déclaré Candia Merchant, la mère de famille, au Dodo. Ses propriétaires l’ont adopté un an et demi plus tôt et l’ont sauvé d’une vie de misère. Le chien partage un lien profond avec l’ensemble des membres du foyer, dont il est devenu le fidèle protecteur. « Si Charlie pense que l’un de nous est blessé ou même hors de sa vue, il ne s’arrêtera pas tant qu’il n’aura pas pu enquêter par lui-même », a confié Candia Merchant.

Bien qu’il aime tout le monde, il se révèle quand même beaucoup plus proche de Donald. L’adolescent et l’animal sont de véritables meilleurs amis.

Le chien a sauvé son meilleur ami

En avril, alors que le garçon cherchait sa canne à pêche dans le hangar, un bourdonnement lourd s’est fait entendre. Un frelon est venu enfoncer son dard sous la peau de Donald. Charlie, qui surveillait son acolyte depuis la fenêtre du salon, a commencé à s’agiter. Paniqué, il a couru et aboyé pour alerter la maman. « Charlie n’a jamais agi comme ça auparavant, il sentait que Donald était en difficulté », a-t-elle expliqué.

Cette dernière a aperçu son fils étendu sur le sol, luttant pour respirer : Donald était allergique aux piqûres de frelon. Candia Merchant s’est précipitée vers lui, Charlie sur ses talons, pour lui donner ses médicaments et l’emmener chez le médecin.

Charlie veillera toujours sur sa famille

Donald s’est rapidement rétabli. Bien que l’accident ne constitue plus qu’un mauvais souvenir, Charlie a refusé de quitter son meilleur ami pendant 2 semaines. « Il s’allongeait et s’asseyait sur lui, il le suivait partout, même dans la salle de bain », a révélé Candia Merchant.

Les membres du foyer sont très reconnaissants envers le canidé. Ils savent pertinemment que tant que Charlie reste auprès d’eux, ils sont en sécurité.