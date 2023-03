Empoisonnement de chiens au championnat de France de canicross : un Husky survit de justesse

Tristesse et incompréhension règnent sur l’univers des sports canins depuis le drame survenu dimanche dans le Gard. 3 chiens ont perdu la vie lors de ce qui devait être une fête, tandis qu’un 4 e a survécu après être passé tout près de la catastrophe. D’après l’équipe vétérinaire présente sur les lieux, les canidés auraient été délibérément empoisonnés. Une enquête a été ouverte.

4 chiens ont été empoisonnés le weekend dernier lors d’une compétition de canicross à Vauvert (30). 3 d’entre eux sont malheureusement décédés, rapportait 20 Minutes le lundi 13 mars.

Les faits ont eu lieu dimanche 12 mars. Ce matin-là, alors qu’on s’apprêtait à vivre la 2e journée du championnat de France de canicross, des chiens qui s’échauffaient sur le parcours ont été victimes de malaises. La première alerte a été donnée vers 6h30, pour un quadrupède qui n’arrivait plus à se tenir sur ses pattes. Alors que la vétérinaire Emmanuelle Cottin et son équipe médicale le prenaient en charge, un 2e puis un 3e chiens ont été amenés. Eux aussi présentaient des symptômes inquiétants.

Malgré tous les efforts fournis pour les sauver, leur décès est survenu pendant le trajet vers la clinique vétérinaire. Ils s’appelaient à Palma, Oslo et Opale. Ils étaient là avec leurs maîtres pour se consacrer à leur passion du canicross et la partager, mais ils y ont laissé la vie.



FSLC-Fédération des Sports et Loisirs Canins / Facebook

Des boulettes de viande empoisonnées

Un 4e animal, un Husky Sibérien répondant au nom de Togo, a frôlé le pire lui aussi. Il a toutefois eu plus de chance que ses congénères. La Fédération des Sports et Loisirs Canins (FSLC) a confirmé sur sa page Facebook la bonne nouvelle de sa survie à cet acte ignoble, annonçant qu’il se portait mieux. « Il peut se déplacer, avec encore quelques spasmes lors de ses mouvements, mais il semble tiré d'affaire », apprend-on via la publication en question.

Tous ces chiens ont ingéré ou sont entrés en contact avec des boulettes de viande contenant une substance hautement toxique et déposées sur le circuit, très probablement durant la nuit de samedi à dimanche. Pour Emmanuelle Cottin, « il est impossible que ce soit accidentel ». Tout porte à croire, en effet, que ce sont des agissements malveillants totalement délibérés. La substance en question pourrait être de la famille des carbamates, mais seules les analyses toxicologiques pourront confirmer la présence de ces composés employés dans la fabrication d’insecticides.

« Nous sommes impuissants face à la cruauté humaine et démunis quand il nous est impossible de rassurer des propriétaires inquiets », a écrit la vétérinaire sur Facebook.

« Le moral à zéro »

« C’est la sidération dans toute la discipline », déclarait, quant à lui, Yvon Lasbleiz, président de la FSLC. « On a tous le moral à zéro », confiait-il à 20 Minutes.

Fédération qui a d’ailleurs porté plainte, tout comme l’ont fait l’association Canicross30 et la mairie de Vauvert. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Vauvert.

Cette tragédie ne laisse personne indifférent, tant auprès des passionnés des sports canins que parmil les amoureux des animaux en général. Des messages de soutien ont été envoyés à la FSLC en provenance du monde entier. Bon nombre de personnalités ont réagi sur les réseaux sociaux en exprimant leur chagrin, dont Yoann Latouche qui a fait part sur Instagram de son « émotion forte, un mélange de tristesse et de colère ».

« Nous avons une pensée aux chiens qui nous ont quittés suite à un geste abject criminel », poursuivait l'expert animalier dans ce cri du coeur.

A lire aussi : Une bénévole dévouée tente d'apaiser les craintes de 3 Chihuahuas, traumatisés depuis leur admission dans un refuge (vidéo)