Elles laissent leur chien jouer dans le jardin, puis perdent sa trace pendant un an jusqu'à ce qu'un refuge les appelle

Les propriétaires de Jasper, un chien sénior, avaient perdu tout espoir de le retrouver, lui qui avait disparu 10 mois plus tôt. Leur surprise a donc été grande quand un refuge les a appelés au sujet du canidé qu’elles croyaient décédé.

Une famille a retrouvé son chien près d’un an après sa disparition, rapportait FOX 10 Phoenix.

L’animal en question est âgé de 13 ans et répond au nom de Jasper. Il vit dans le comté de Maricopa en Arizona (sud-ouest des Etats-Unis) avec ses maîtresses Judy et Ginny.

Le 28 décembre 2021, elles l’avaient laissé jouer dans le jardin comme tous les matins après la promenade. Lorsqu’elles sont ressorties, le chien n’était plus là. L’un des portails de la maison était ouvert ; c’est sans doute par là qu’il était passé pour s’aventurer dehors.

« Nous avons parcouru chaque rue et ruelle, parlé à chaque personne du quartier […]. Ginny a fait des affiches », raconte Judy. Elles ont continué de le chercher pendant des mois. Elles essayaient de garder l’espoir de le retrouver, mais plus le temps passait, plus elles se disaient qu’elles devaient se rendre à l’évidence.

Elles le croyaient décédé et l’ont même signalé comme tel au refuge du comté, le Maricopa County Animal Care & Control.

« Nous pensons l’avoir retrouvé »

Puis, le dimanche 23 octobre, Judy et Ginny ont reçu un appel inattendu de la part de cette même structure d’accueil. Leur interlocuteur leur a demandé si elles étaient toujours à la recherche de Jasper, avant de leur annoncer : « nous pensons l’avoir retrouvé ». Le quadrupède a été identifié grâce à sa puce.

Quelques minutes plus tard, la famille du chien était au refuge pour les retrouvailles. Les poils de Jasper avaient beaucoup poussé, au point de cacher ses yeux. Il a immédiatement reconnu ses humains.



Maricopa County Animal Care & Control / Facebook

Judy et Ginny n’ont aucune idée de l’endroit où leur chien avait pu se trouver durant tout ce temps, mais ce qui compte, c’est qu’il est de retour auprès d’elles.

Il a eu droit à un bon bain et à énormément de repos, avant une visite chez le vétérinaire pour un examen complet.