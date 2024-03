Le combat silencieux des animaux de compagnie contre les problèmes de surpoids

L’assurance santé pour animaux Agria a mis l’accent sur un problème répandu dans notre pays, le surpoids des chiens et des chats. Parce qu’il affecte le bien-être des quadrupèdes et peut-être à l’origine de pathologies sous-jacentes, il ne doit pas être pris à la légère par les propriétaires. Lesquels n’ont pas toujours conscience d’avoir un animal avec des kilos en trop à la maison.

On parle de surpoids quand la masse graisseuse d’un canidé ou d’un félin domestique est 10 % supérieure à son poids de forme. Cet état concernerait 30 % des chiens et 35 % des chats selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Lorsque le surpoids persiste et s’aggrave, il peut évoluer en obésité. Dans ce cas, la proportion de graisse est de 20 % supérieure à la normale et les conséquences peuvent être désastreuses.

photo d'illustration

Les risques liés au surpoids

Les kilos superflus altèrent la qualité de vie des animaux en limitant d’une part leur mobilité. Pourtant, l’activité physique est essentielle pour maintenir le poids de forme, ce qui donne lieu à un cercle vicieux. D’autre part, le surpoids qui tend vers l’obésité peut engendrer du diabète, des problèmes cardiaques, de l’hypertension et même réduire significativement l’espérance de vie d’un animal.

Plusieurs facteurs accélèrent la prise de poids excessive chez les chiens et les chats. Une alimentation de mauvaise qualité, des friandises trop caloriques ou encore un manque d’exercice sont fréquemment évoqués. Diverses pathologies expliquent également le surpoids ou l’obésité dans certains cas.

photo d'illustration

A lire aussi : La réaction attendrissante d'un chien trompé par son odorat et pensant que le parquet a été ciré (vidéo)

Un suivi nécessaire

Maintenir le poids de forme de son chien ou de son chat n’est pas une mince affaire, mais il s'agit d'un objectif primordial. Les propriétaires soucieux ont la possibilité de se rendre chez leur vétérinaire pour effectuer des contrôles réguliers et, en cas de surpoids, recevoir des conseils diététiques. L’objectif n’étant pas de soumettre son quadrupède à un régime strict qui mettrait sa vie en danger, mais de lui fournir une alimentation adaptée à ses besoins.

Le suivi médical se fait sur le long terme, car la perte de poids prend du temps. Pour financer les consultations régulières, les familles peuvent se tourner vers Agria, qui propose des assurances santé sur mesure. Ainsi, l’entreprise garantit un accès aux soins personnalisable pour tous les animaux sans limite d’âge et pour tous les portefeuilles. Retrouvez plus d’informations sur le site agria.fr.