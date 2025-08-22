Elle s'attend à ce que son chien lui fasse la fête en rentrant mais il lui rappelle aussitôt qu'elle n'est pas sa personne préférée (vidéo)

Certains chiens débordent d’affection à la moindre ouverture de porte, tandis que d’autres préfèrent choisir leurs moments… Et surtout leurs humains. C’est ce qu’a découvert Viri, dont le compagnon à fourrure ne semble réserver ses plus beaux élans de joie qu’à une seule personne.

Être accueilli joyeusement par son chien en rentrant chez soi après une longue et épuisante journée est un pur bonheur, même lorsqu’on n’a pas la force d’interagir pleinement avec lui à ce moment-là. Son enthousiasme et son énergie communicatifs font énormément de bien, et aident à oublier les tracasseries du quotidien.

C’est un plaisir que Viri aurait bien aimé connaître, mais son chien est du genre à réserver l’exclusivité de ce traitement à quelqu’un d’autre, son maître en l’occurrence.

Viri, alias “@chapters.of.viri” sur TikTok, partage son quotidien sur le réseau social, notamment en ce qui concerne sa santé et le grave malaise auquel elle a eu la chance de survivre. De temps en temps, elle y poste aussi des vidéos dont le protagoniste est son ami à 4 pattes, un adorable Berger Australien répondant au nom de Koda.



L’une de ces séquences, que relaie Newsweek , est particulièrement drôle et est rapidement devenue virale, ayant généré 1,9 million de vues depuis sa mise en ligne le 29 juillet 2025.

On y voit Viri ouvrir la porte d’entrée et se retrouvant face à un Koda tranquillement allongé au pied de l’escalier, pas spécialement enclin à fêter le retour de son humaine.

Ce n’est qu’après lui avoir demandé s’il n’avait pas l’intention de se lever pour l’accueillir qu’il a fini par le faire, sans trop se presser non plus.

Un statut secondaire dont elle doit se contenter

Viri s’est tout de suite souvenue que seul son mari avait le privilège d’être célébré par Koda chaque fois qu’il rentrait à la maison.

Même si la jeune femme aurait sans doute préféré bénéficier du même statut que son conjoint au yeux de leur chien, elle ne lui en tient évidemment pas rigueur et l’aime toujours autant. Elle n’est pas sa personne préférée et elle a fini par accepter cette idée.

L’attitude de Koda a amusé de nombreux internautes. Voici la vidéo :

