Elle rompt avec un homme parce qu’il n’aime pas son chien, son nouveau compagnon fait un geste qui dépasse ses espérances

Pour Sharon, aucun homme ne pourra prendre la place de son chien, Charlie, à ses côtés depuis 14 ans. L’une de ces récentes relations s’est d’ailleurs terminée à cause d’un conflit avec l’animal. Depuis, elle a rencontré quelqu’un qui est diamétralement opposé à sa dernière rencontre, car il veille sur elle, mais aussi sur le bien-être du toutou.

Sharon Bartee, une internaute, a sorti son clavier pour raconter sa récente mésaventure. La femme a fait la rencontre d’un homme qui, au bout de quelques mois, lui a avoué son animosité envers son Shih Tzu, Charlie. Lorsque son compagnon lui a posé un ultimatum, son choix a été évident. Personne ne pourra prendre la place spéciale de son canidé, à ses côtés depuis plus d’une décennie.

Cela fait exactement 14 ans que le toutou est entré dans sa vie, rapportait The Mirror . Sharon et son ex-petit ami, quant à eux, entretenaient une relation depuis 8 mois. Sur Facebook, elle a confié avoir vu quelques signaux quant au fait que l’homme n’appréciait pas son chien, mais elle les a d’abord ignorés.

Une décision évidente

Un jour, le véritable visage de son compagnon s’est révélé. Ce dernier a déclaré qu’il ne voulait plus que Charlie dorme dans le lit de sa maîtresse. Une requête qui a donné naissance à un conflit, car le chien était autorisé à y dormir depuis que Sharon l’avait fait entrer dans sa vie. Elle a catégoriquement refusé, et l’homme lui a posé un ultimatum : « C'est moi ou le chien », a-t-il déclaré.

La bonne personne

Sans même réfléchir une seconde, Sharon a choisi Charlie et la relation s’est arrêtée. Lorsqu’elle a rencontré un autre homme, Marcus, quelques semaines plus tard, elle a été très claire sur le fait que son chien passera toujours en premier. Elle a été particulièrement surprise par le comportement de son amant : « Non seulement il a accepté Charlie, mais il a commencé à faire des recherches sur les soins des chiens seniors », témoignait-elle.

Plus encore, quand il a appris que Charlie souffrait lorsqu’il montait les escaliers pour se rendre dans la chambre à cause de douleurs liées à son âge, l’homme lui a confectionné une rampe sur mesure durant tout un week-end. Sharon ne pouvait espérer mieux, et pense d’ailleurs avoir trouvé la bonne personne.

