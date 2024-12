Un chat se prend d'affection pour un bébé opossum qui voit en lui le papa de substitution parfait (vidéo)

Oliver le chat n’a pas vu d’un mauvais œil l’arrivée d’un bébé opossum dans sa maison, bien au contraire, puisqu’il a décidé de devenir sa principale source de réconfort et de sécurité. La famille du félin a été attendrie par son attitude à l’égard du petit animal sauvage, mais elle ne pouvait évidemment pas le garder.

Nos animaux de compagnie nous émerveillent tous les jours par leurs comportements, notamment leur capacité à se lier d’amitié avec des représentants d’autres espèces. L’histoire d’Oliver en est l’une des plus touchantes illustrations.

Cet adorable chat roux est, en effet, devenu le « père adoptif » non pas d’un chaton, mais d’un bébé opossum séparé de sa mère. Le matou l’a accepté comme s’il faisait partie de sa famille et s’est spontanément mis à veiller sur lui.

Le jeune didelphidé, lui, était clairement ravi et soulagé de trouver une telle source de réconfort après avoir perdu sa génitrice. Il s’est littéralement accroché au pelage du chat, comme on peut s’en rendre compte dans la vidéo ci-dessous, capturée par la propriétaire d’Oliver prénommée Toni, postée sur TikTok et relayée par Parade Pets :

Toni et le reste de la maisonnée se demandaient comment le bébé opossum avait réussi à s’introduire chez eux. Ils se sont alors souvenus qu’ils avaient récemment découvert une femelle adulte dans leur salon et qu’elle était entrée par la chatière.

Dans cette autre vidéo, on les voit la faire sortir par la même voie :

Pris au piège dans le canapé

L’hypothèse la plus probable est donc que la maman opossum avait caché son petit quelque part, dans l’une des pièces de la maison, avant de quitter les lieux. Le pauvre marsupial devait être terrifié en se retrouvant seul dans cet endroit qu’il ne connaissait pas. En quête d’un endroit sûr, il avait fini par se cacher à l’intérieur d’un canapé et s’y était retrouvé pris au piège.

Toni et sa famille ont découpé une partie du meuble pour le libérer et il est aussitôt passé sous la protection d’Oliver.

@toni_mk1 / TikTok

Quelques jours après, le bébé opossum a été confié à un centre dédié aux animaux sauvages. Il y reçoit tous les soins dont il a besoin pour grandir dans les meilleures conditions.