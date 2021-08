Câliner un chien est bon pour votre santé mentale, une étude le confirme

Photo d'illustration

Il n’y a rien de tel qu’un échange de tendresse avec un chien pour retrouver le moral. Une nouvelle étude vient justement de confirmer scientifiquement les bienfaits que les câlins canins peuvent procurer sur le plan de la santé mentale. Près de 300 étudiants y ont participé.

Tous ceux qui ont un chien le savent ; caresser son animal de compagnie, l’embrasser et le câliner, cela lui procure énormément de plaisir et le réconforte. C’est également bon pour soi-même. Une étude le confirme, comme le rapportait People ce mardi 17 août.

Elle a été menée par une équipe de chercheurs à l’Université de la Colombie-Britannique Okanagan à Kelowna, dans l’Ouest du Canada. Des travaux dirigés par le Dr John-Tyler Binfet, qui est aussi à la tête du programme BARK. Ce dernier vise à lutter contre le décrochage scolaire et universitaire par le biais des chiens.

« Nous savons que passer du temps avec des chiens de thérapie est bénéfique, mais nous ne savions pas pourquoi », explique le Dr Binfet dans un communiqué.

Illustration

284 étudiants de premier cycle ont participé à cette étude. Leur état mental a été mesuré avant, puis après avoir rencontré un chien d’assistance formé via le programme BARK. Il leur a été demandé d’évaluer leurs sentiments et expériences (sentiments positifs et négatifs, stress, bonheur, mal du pays, solitude, intégration à la communauté du campus…), afin de connaître leur niveau de bien-être.

Les participants ont été soumis à l’un de ces 3 types de séances : interaction canine, interaction avec ou sans toucher, rencontre avec un maître-chien (sans le chien de thérapie).

« Les résultats indiquent que les participants dans les 3 conditions ont connu une amélioration de leur bien-être sur plusieurs mesures ; cependant, seuls ceux en condition de contact direct [avec le chien] ont signalé des améliorations significatives sur toutes les mesures de bien-être », nous apprend ledit communiqué. « De plus, les interactions directes avec les chiens de thérapie par le toucher ont apporté de plus grands bénéfices pour le bien-être que l'absence d'interactions tactiles ou les interactions avec uniquement un maître-chien ».

Les chiens, « un moyen infaillible de réduire le stress »

Des conclusions qui amènent le Dr Binfet à recommander aux autres écoles de mener un programme d’assistance canine similaire à son BARK, afin d’aider les étudiants à s’intégrer et à mieux vivre leur expérience universitaire. Une démarche qui pourrait être d’autant plus bénéfique alors que ces derniers s’apprêtent à reprendre les cours en présentiel dans ce contexte de pandémie de Covid-19.

Pour le chercheur, les câlins et interactions avec les chiens constituent « un moyen infaillible de réduire le stress ».

Illustration