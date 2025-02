Elle pense que sa chienne a contracté une maladie rare, mais comprend qu'il n'en était rien quelques heures plus tard

Whitney et ses proches ont vécu une fin d’année chaotique lorsque leur nouvelle chienne a contracté une maladie extrêmement grave et contagieuse. Du moins, c’est ce qu’ils pensaient avant de comprendre que le diagnostic qu’ils avaient posé n’était pas le bon.

Aux environs du mois de janvier, Whitney Shannon Haigwood a répondu à une annonce postée sur la plateforme sociale Facebook. Une femelle Caniche Royale était proposée à l’adoption et la femme a eu un coup de cœur en la voyant, car elle lui rappelait son autre chienne Bailey. L’adoption du quadrupède, nommé Lola, puis son installation se sont passées sans encombre, jusqu’à ce que cette dernière développe une curieuse maladie.

Tout a commencé quand Lola s’est mise à régurgiter un matin. Il était évident que quelque chose n’allait pas, car son état n’a cessé de s’aggraver par la suite.

Whitney Shannon Haigwood

Un sombre diagnostic

Whitney a contacté plusieurs vétérinaires, mais il n’y avait aucune disponibilité à cause des fêtes de fin d’année. Pour ne pas laisser sa chienne dans cette situation, elle est allée récupérer des médicaments : « J'ai suivi leurs recommandations professionnelles et administré des médicaments pour l’estomac et des boissons électrolytiques », écrivait-elle pour le média Farm Progress.

Parallèlement, elle a effectué ses propres recherches pour tenter de comprendre ce qui pouvait bien lui arriver. Malheureusement, la description des symptômes de Lola la renvoyait constamment au même diagnostic : la parvovirose. Il s’agit d’une maladie grave et contagieuse dont les symptômes courants sont le vomissement et la diarrhée. Non seulement Whitney était inquiète pour sa chienne, mais également pour Bailey, qui pouvait contracter le virus.

Whitney Shannon Haigwood

A lire aussi : Ancien chien errant devenu policier, il inspire une cagnotte pour offrir un parc de détente aux agents à 4 pattes des forces de l’ordre

Une nouvelle rassurante

La propriétaire des chiennes a commencé à réfléchir à diverses solutions, bien que choquée par cette découverte. Entre-temps, son téléphone a sonné et elle a dû s’absenter rapidement de la maison pendant quelque temps. À son retour, elle a constaté que Bailey allait beaucoup mieux, ce qui était incompréhensible.

En menant l’enquête, elle a découvert que son animal avait régurgité un petit linge. Ce dernier, qu’elle avait ingurgité, l’avait rendue malade : « En fait, ce n’était pas un parasite. C’était plutôt un petit vêtement fin qu’elle avait mangé puis horriblement digéré », expliquait Whitney. Laquelle a compris qu’elle ne devait plus laisser le linge à portée des pattes de Lola, car cela semble être son péché mignon !