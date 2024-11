L'obéissance d'une chienne et la présence d'esprit de sa maîtresse sauvent l'animal d'une attaque de coyotes (vidéo)

Lisa a eu très peur pour ses chiens en entendant toute une meute de coyotes hurler à l’unisson aux abords de sa propriété. Sa réaction rapide et l’excellente éducation donnée à l’un de ses compagnons canins, qui était prêt à en découdre, lui ont permis d’éviter la catastrophe.

Le rappel fait partie des ordres de base à apprendre à son chien. Il permet de prévenir bien des incidents et contribue à la sécurité de l’animal. Lisa, propriétaire d’une femelle Berger Allemand, en a fait l’expérience récemment.

La jeune femme est férue d’aventures et de montagne, comme nous l’apprend sa description sur son compte Instagram « @next_perihelion ». D’où le choix qu’elle a fait d’habituer sur les hauteurs du nord-ouest du New Jersey (Etats-Unis). Outre la chienne citée plus haut, sa famille compte également un Bichon Havanais.

Elle a raconté sa mésaventure sur le réseau social, où elle a partagé une vidéo montrant la scène. Une séquence que relaie Newsweek et qui a fait réagir de nombreux internautes.



next_perihelion / Instagram

« Je vis au sommet d’une montagne et je n’ai jamais vu de coyotes à cette altitude, seulement au pied [de la montagne] et jamais en meutes », explique la propriétaire canin. La donne a toutefois changé ce jour-là.

La femelle Berger Allemand jouait dans le jardin de derrière, qui est complètement ouvert sur la forêt. Sa maîtresse a alors commencé à entendre des hurlements de coyotes, qui semblaient présents en grand nombre. Lisa est sortie à son tour pour essayer de comprendre ce qui se passait.

Elle a réalisé qu’elle devait agir vite. Sa chienne prenait déjà la direction des bois, poussée par la curiosité et très probablement par le besoin de protéger sa famille. Lisa ne l’a pas laissé faire ; elle lui a ordonné de rentrer à la maison et c’est ce qu’elle a fait. Elle a ainsi sagement rejoint le Bichon Havanais, qui était déjà en sécurité à l’intérieur.



next_perihelion / Instagram

La bagarre évitée de justesse

Sans l’intervention de Lisa et l’obéissance de sa chienne, cet épisode aurait pu connaître une tournure dramatique. La femelle Berger Allemand aurait sans doute voulu affronter les coyotes, ce qui l’aurait grandement mise en danger.

Lisa a demandé aux internautes pourquoi les canidés sauvages hurlaient de la sorte et ce qu’elle pouvait faire pour les garder à distance. Elle a reçu de nombreuses suggestions ; installer une clôture suffisamment haute, ne jamais laisser ses chiens seuls dehors ou encore ajouter un Chien de montagne des Pyrénées à sa meute.