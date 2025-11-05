Atteint d’une malformation à la patte avant, ce minuscule chaton fait preuve d’une force extraordinaire pour pouvoir mener une vie normale

Lorsque Davie est arrivé en refuge, il était très jeune. Malgré son bon état de santé général, les bénévoles ont rapidement constaté une malformation hors du commun sur sa patte avant gauche. Au lieu de se déplacer correctement, le chaton s’appuyait en effet sur son coude, empirant ainsi l’angle déjà anormal de son petit membre… Heureusement, il a pu compter sur le soutien sans faille de Nikki.

Nikki est une jeune américaine, grande fan des animaux. Depuis plusieurs années, elle officie également comme famille d’accueil pour les chats et chiens errants de sa région. Lorsqu'elle a poussé la porte de son refuge local en décembre 2024, elle a croisé le regard de Davie, un minuscule chaton roux, âgé de 3 semaines seulement. Immédiatement, elle s’est proposée pour l’accueillir et lui permettre de grandir au calme, dans un environnement sain et approprié. Le directeur du refuge lui a alors révélé la particularité de Davie. “Ce n’est qu’après avoir proposé mon aide que le refuge m’a dit qu’il avait une sorte d’anomalie aux pattes avant”, avait-elle confié à l’époque lors d’un entretien accordé au média Love Meow .

© Nikki – @myfosterkittens / Instagram

“C’est un chaton si gentil”

Malgré cela, Nikki n’a pas hésité à prendre le chaton fragile sous son aile. Pendant plusieurs semaines, elle a veillé sur lui 24 heures sur 24 et, peu à peu, Davie a commencé à se renforcer. “C’est un chaton si gentil, je ne peux pas m’empêcher de lui faire des câlins et des bisous. Au début, j’ai fait faire des radios chez le vétérinaire, qui ont été envoyées chez un vétérinaire orthopédiste. Cependant, avec le temps, il semble que sa patte gauche se soit renforcée et qu’il ait pu s’appuyer sur elle au lieu de marcher sur le coude”, avait-elle ensuite expliqué.

© Nikki – @myfosterkittens / Instagram

Avec beaucoup de patience, d’amour et d’exercice, le chaton est devenu plus solide et confiant. “Au cours des dernières semaines, il a grandi, est devenu plus fort, et sa mobilité s’est améliorée”, a poursuivi la bonne samaritaine.

© Nikki – @myfosterkittens / Instagram

Un vrai petit guerrier

En voyant cette évolution fulgurante et très positive, les vétérinaires ont finalement annoncé qu’une opération chirurgicale n’était plus nécessaire et que Davie retrouverait un usage totalement normal de sa patte ! “Rien ne le ralentit, il est capable de monter et de descendre du lit, de s’amuser avec des jouets et d’utiliser sa litière sans difficulté”, révélait alors Nikki, aux anges.

© Nikki – @myfosterkittens / Instagram