« Elle nous a prouvé sa force », alors qu’une amputation était prévue, une chatte aux pattes blessées déjoue les pronostics et remarche normalement

C’était une scène déchirante… La pauvre Flutterby traînait ses pattes blessées sur le bitume, dans l’espoir de trouver un abri. Heureusement, un bon samaritain l’a aperçue et s’est arrêté pour la sauver. Prise en charge par l’association américaine Tails High, la chatte en très mauvais état a obtenu une chance de vivre une vie meilleure. Sa résilience et son courage ont ébloui les bénévoles !

Alors que des orages étaient annoncés dans la région, l’association Tails High était submergée par des appels à l’aide. L’un d’entre eux concernait une petite chatte abandonnée à son triste sort sur la route. Victime d’une infection oculaire et blessée aux pattes, la boule de poils errante se traînait sur le bitume à la recherche d’un refuge, lorsqu’une âme bienveillante l’a découverte.

Prise en charge par l’équipe de Tails High, la rescapée baptisée Flutterby a révélé un mental d’acier, malgré les nombreuses épreuves. Alors que sa patte arrière droit fut immobilisée par une attelle pour permettre sa guérison, le vétérinaire a indiqué qu’une amputation serait nécessaire pour son membre arrière gauche.

© Tails High

« Sa résilience nous impressionne »

Alors que le ciel orageux s’époumonait dehors, la petite chatte savourait pleinement le confort de la vie en intérieur. Grâce à des soins constants et une affection infinie, Flutterby a pu vaincre son infection oculaire.

Après quelques semaines passées en famille d’accueil, la rescapée a pu dire adieu à son attelle. De plus, des radiographies ont montré des signes encourageants de guérison, notamment au niveau de la patte devant être amputée !

« Sa résilience nous impressionne constamment, déclarent ses bienfaiteurs, nous doutions que son fémur déplacé guérisse, et pourtant, elle a déjoué tous les pronostics, en prenant appui dessus et en marchant sans difficulté. »

© Tails High

« Comme un papillon délicat, elle avait besoin de temps pour que ses ailes guérissent »

De nouveau sur patte, pleine de vie et heureuse, Flutterby a commencé à s’amuser avec les nombreux jouets mis à sa disposition. Pour le plus grand bonheur de ses sauveurs, elle marchait avec assurance et bondissait de pièce en pièce !

© Tails High

« Nous savions que nous ferions tout notre possible pour lui offrir la meilleure vie. Chaque jour, elle nous a prouvé sa force, ajoutent ses protecteurs, comme un papillon délicat, elle avait besoin de temps pour que ses ailes guérissent. Maintenant, elle est enfin prête à prendre son envol, ses deux pattes étant complètement guéries. »

« Nous étions ravis de revoir ses radiographies et de constater les merveilles dont le corps des chatons est capable », précisent-ils.

© Tails High

A lire aussi : « Mon chat chante mieux que moi », un petit félin se joint à son maître pour créer une amusante performance musicale (vidéo)

Une double adoption

Grâce à des soins vétérinaires adaptés, du repos et de la persévérance, Flutterby a repris du poil de la bête ! Elle a également noué une relation d’amitié unique avec Sea Glass, une autre pensionnaire avec un œil en moins, rapporte Love Meow. « Elles sont devenues meilleures amies et forment le duo le plus mignon, le plus drôle et le plus affectueux », indiquent leurs bienfaiteurs.

Par chance, les 2 amies ont trouvé leur maison pour toujours… ensemble ! Adoptées par des personnes aimantes et dévouées, elles s’épanouissent totalement dans leur nouveau nid douillet.