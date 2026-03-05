« Elle me faisait penser à un mouton », il découvre un animal enchaîné et réalise qu’il s’agit d’une chienne gravement négligée (vidéo)

Même si Louis Grice a l'habitude de sauver des chiens errants, rien ne l’avait préparé à ce qu’il a découvert récemment au bord de la route : une petite chienne enchainée, recouverte d’un pelage si emmêlé qu’il l’a d’abord confondue avec un mouton. Grâce à son intervention, cette boule de poils baptisée Tina a aujourd'hui entamé un long chemin vers la guérison et un foyer pour toujours rempli d’amour.

Louis Grice et sa compagne Sylwia consacrent leur temps à secourir des chiens errants en Bulgarie, où ils ont déjà été confrontés à des situations bouleversantes. Mais récemment, une découverte les a laissés sans voix. Alors que Louis roulait vers l’aéroport pour aller chercher une amie, il a aperçu du coin de l’œil une forme étrange au bord de la route. Pensant d’abord à un tas de laine de mouton, il a fait demi-tour pour vérifier. Ce qu’il a trouvé était bien plus dramatique.

Un « mouton » enchainé ?

Il ne s’agissait absolument pas d’un mouton, mais d’une petite chienne enchainée, au pelage si emmêlé qu’elle en devenait méconnaissable. « Elle me faisait penser à un mouton », a confié Louis à The Dodo. Mais en s’approchant, le doute n’était plus permis : l’animal, à peine vivant, semblait négligé depuis des années et souffrait visiblement de graves blessures.

© @lou_and_sylw / Instagram

Baptisée Tina, la chienne a été immédiatement conduite chez le vétérinaire. Les examens ont alors révélé une double fracture à la patte avant, nécessitant une opération d’urgence réalisée juste à temps. Malgré des analyses hépatiques préoccupantes, la petite chienne s’est montrée étonnamment courageuse en entamant son long chemin vers la guérison.

La renaissance de Tina

Après son opération, heureusement réussie, Tina a été tondue pour la soulager de son pelage emmêlé. Elle a alors laissé apparaître un adorable petit visage que personne n’avait encore vraiment vu.

© @lou_and_sylw / Instagram

Malgré des années de négligence et de douleur, la petite chienne n’avait rien perdu de sa douceur. « C’est une petite chienne si douce et innocente, qui a soif d’affection humaine », assure Louis Grice.

Aujourd’hui hébergée en famille d’accueil, Tina poursuit sa convalescence entourée de soins et d’attention. Une fois complètement rétablie, elle pourra trouver un foyer aimant où elle sera enfin choyée comme elle le mérite.