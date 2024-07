L’étrange histoire de Sir Whiskers, un chat âgé élu maire contre sa volonté

Les histoires de chats sont rarement ennuyeuses et deviennent souvent des anecdotes fantaisistes. C’est le cas de l’histoire de Sir Whiskers, un félin sénior qui serait devenu maire d’une ville de Bulgarie à la suite d’une blague qui aurait mal tournée… Alors, mythe ou réalité ?

Deuxième ville de Bulgarie, Plovdiv est connue pour ses rues pavées sinueuses, son théâtre romain, son opéra et sa cuisine bulgare traditionnelle. Dernièrement, elle a également fait parler d’elle sur Internet à cause d’une curieuse histoire. Comme le rapporte Cole & Marmalade, les habitants de cette ville aurait un jour élu un chat comme maire !

Un drôle d’histoire

Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d’un chat ou d’un chien élu maire et la source de cette histoire n'est d’ailleurs pas récente puisqu'elle remonte à 2018.

Voici comment les faits se seraient déroulés : « Dans la petite ville de Plovdiv, en Bulgarie, une curieuse erreur lors des élections locales a conduit à ce que le chat le plus âgé de la communauté, Sir Whiskers, soit officiellement déclaré nouveau maire. La confusion a commencé lorsqu’un groupe d’adolescents locaux ont ajouté en plaisantant le nom de Sir Whiskers sur le bulletin de vote en ligne en tant que candidat par correspondance. La farce a fait son chemin et les habitants de la ville, amusés et peut-être un peu enchantés par l’idée, ont voté massivement pour le candidat félin. »

People of Plovdiv / Facebook

Lorsque Sir Whiskers a remporté une victoire écrasante, tout le monde était sous le choc. Comme il n’y avait aucune règle interdisant à un chat de devenir maire, le conseil municipal a accueilli le nouveau magistrat et a mis en place des politiques d’« augmentation du nombre de poissons » sur les marchés et d’« heures obligatoires pour caresser les chats ». Cette histoire extraordinaire aurait ensuite attiré des touristes du monde entier, tous curieux de rencontrer ce maire hors du commun.

Free Plovdiv Tour

L’origine d’une légende urbaine

Si vous visitez la région de Plovdiv, vous pourriez être déçu d'apprendre que cette élection féline est en fait purement imaginaire. Elle est toutefois inspirée d’une réalité : la présence de milliers de chats errants dans cette région de Bulgarie. Appréciés depuis l’époque ottomane, les félins continuent aujourd’hui de se multiplier à Plovdiv, même si le conseil municipal s’efforce de mener des campagnes de stérilisation. En 2018, on comptait ainsi un chat errant pour 48 personnes.

A lire aussi : Par le plus grand des hasards, une femme réalise son rêve en croisant le chemin d’un chaton miraculé

Free Plovdiv Tour

Les chats de Plovdiv sont d’ailleurs devenus un symbole de la ville et même s’ils n'occupent pas de poste officiel, ils sont devenus les chouchous de nombreux visiteurs !