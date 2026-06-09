Introuvable depuis un grave accident de voiture cette chienne est découverte 4 jours après dans la camionnette impliquée

Après un violent accident de voiture, une chienne a disparu dans la confusion, laissant sa maîtresse blessée et désemparée. 4 jours plus tard, elle a finalement été retrouvée indemne… installée dans un véhicule à quelques mètres seulement de la scène du crash, saine et sauve.

Dearah Jordan et son mari Sharron habitent Kelowna en Colombie-Britannique (Etats-Unis). Ils ont une femelle Berger Américain Miniature de 3 ans qui répond au nom de Daisy.

Récemment, Dearah Jordan et sa chienne s'étaient offert une virée au bord du lac. En rentrant, elles passaient par la route 33 quand un terrible accident est survenu. La voiture de la maîtresse de Daisy est entrée en collision avec une camionnette et a effectué plusieurs tonneaux.



Dearah Jordan

« La première chose que j'avais constaté était que ma chienne avait disparu », raconte Dearah Jordan à la CBC . Elle est descendue du véhicule et s'est mise à chercher son amie à 4 pattes. Malgré ses blessures, retrouver cette dernière était sa priorité.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

« Je ne pensais qu'à ça »

Elle n'a toutefois pas pu le faire, les secours étant arrivés rapidement sur les lieux et l'ayant transportée aux urgences. Fort heureusement, les examens n'ont pas révélé de lésions graves, et elle a pu quitter l'hôpital peu après. Dès sa sortie, elle s'est remise à chercher Daisy. « Je ne pensais qu'à ça », dit-elle.

Au moment de l'accident, non loin de là, des sauveteurs bénévoles de COSAR (Central Okanagan Search and Rescue) et des membres de la Gendarmerie Royale du Canada réalisaient une autre intervention. Forrest Kellerman, de COSAR, avait entendu les sirènes et demandé aux policiers ce qui se passait. Il a ainsi appris que 2 véhicules s'étaient percutés et qu'un chien restait introuvable.

Plus tard ce jour-là, Forrest Kellerman a vu l'appel à témoins concernant Daisy sur les réseaux sociaux. Il a décidé d'aider sa famille à la retrouver. Cette mission lui tenait à coeur, car lui et sa femme Tracey Kellerman sont propriéaires de 2 Bergers Australiens, race dont est issu le Berger Américain Miniature.

Le couple est revenu le lendemain sur les lieux et a passé des heures à ratisser le secteur. Par la suite, les Kellerman ont rencontré Dearah Jordan et son mari, qui leur ont fourni de précieuses informations sur Daisy et les circonstances de l'accident.

Une très bonne intuition

Forrest Kellerman a poursuivi ses efforts au volant de son véhicule et à pied. Petit à petit, il a été rejoint par des dizaines d'autres volontaires. Certains ont déployé des drones à caméra infrarouge, tandis que d'autres ont amené de la nourriture pour chien pour tenter d'attirer Daisy.

4 jours après l'accident, Tracey Kellerman a insisté auprès de Forrest pour reprendre les recherches. Ils ont décidé d'aller voir du côté de la camionnette qui était entrée en collision avec la voiture de Dearah Jordan. C'était une excellente intuition…

« Je suis descendue du petit talus, j’ai contourné le buisson, et je me suis retrouvée face [à Daisy] », raconte Tracey Kellerman. La chienne était couchée sur le siège passager du pick-up. Elle s'est empressée d'en informer Forrest qui était au sommet du talus.



Forrest Kellerman

« Je me suis sentie tellement chanceuse, soulagée et reconnaissante »

Ce dernier a sauté dans sa voiture pour aller chercher Dearah et Sharron Jordan qui cherchaient un peu plus loin.

Quand Dearah a retrouvé sa chienne, elle a été submergée par l'émotion. « J'ai fondu en larmes, je l'ai serrée fort dans mes bras. confie-t-elle. Je me suis sentie tellement chanceuse, soulagée et reconnaissante. »

Elle a emmené Daisy chez le vétérinaire, qui a constaté qu'elle était en bonne santé. La chienne était juste fatiguée.

Dearah Jordan espère à présent voir le conducteur de la camionnette, qui est hospitalisé, s'en remettre complètement. « Les accidents arrivent. C’était un accident. Il a un Border Collie, et pour une raison quelconque, Daisy s’est sentie en sécurité dans son véhicule », conclut-elle.

L’info Woopets : pourquoi un chien peut-il revenir ou rester près d’un accident de voiture ?

Lors d’un accident, un chien peut entrer en état de sidération émotionnelle. Dans ce contexte de stress extrême, ses réflexes habituels sont altérés ; au lieu de fuir, il peut rester figé ou se déplacer de façon désorganisée, parfois sans réelle stratégie d’éloignement. Cela explique pourquoi certains animaux sont retrouvés très près du lieu du choc.

A lire aussi : Décidée à adopter un chien âgé, elle rencontre un petit Chihuahua hargneux et décide de lui donner une chance (vidéo)

Un autre facteur essentiel est le lien d’attachement. Un chien fortement lié à son humain peut rester dans la zone d’origine, comme « en attente », surtout s’il a été séparé dans la confusion. Cette recherche de repères familiers peut le pousser à revenir vers un véhicule, un objet ou une odeur associée à la personne de référence.

Le repérage olfactif joue également un rôle clé. Le chien ne se guide pas uniquement à la vue ; il suit des odeurs connues ou rassurantes. Dans un environnement saturé de sources de stress (carburant, bruits, inconnus…), il peut être attiré par une odeur plus sécurisante, comme celle d’un autre animal présent dans un véhicule voisin ou celle d’un habitacle familier.

Enfin, certains chiens adoptent une démarche instinctive de mise à l’abri immédiate. Après un accident, ils cherchent un endroit clos ou protecteur pour se cacher. Un véhicule accidenté, un fossé ou un recoin discret peut alors devenir une zone de refuge temporaire, expliquant leur présence prolongée à proximité du lieu de l’accident.