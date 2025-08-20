« Elle essayait de faire des bisous », une chienne squelettique abandonnée dans une cage étouffante n’a jamais cessé d’aimer malgré l’enfer qu’elle a vécu

Piégée dans une caisse sale sous une chaleur étouffante, sans nourriture, ni eau, la pauvre Gracie Girl avait été laissée pour morte par ses anciens propriétaires. Malgré l’enfer qu’elle avait vécu, cette chienne résiliente n’avait rien perdu de sa douceur et n’aspirait qu’à une chose : donner de l’amour.

Lorsque l'Alaqua Animal Refuge, en Floride (États-Unis), a été contacté par le bureau du shérif local au sujet d’une chienne victime de maltraitance, l’équipe n’a pas hésité une seconde à lui offrir un refuge. Prénommée Gracie Girl, la pauvre boule de poils avait été retrouvée dans des conditions d’abandon d’une cruauté choquante.

Un abandon cruel

Lorsqu’elle a été découverte, Gracie gisait en effet dans une cage sale, abandonnée dans une maison vide sans électricité par 38 °C. « Elle était enfermée dans une cage à l'intérieur d'une maison, abandonnée sans nourriture ni eau depuis apparemment plusieurs semaines. », explique Laurie Hood, fondatrice du refuge, à People.

© Alaqua Animal Refuge

Squelettique et incapable de se tenir debout toute seule, la pauvre chienne était dans un état déchirant en arrivant au refuge. « Ses os saillaient et ses yeux étaient enfoncés. Il a fallu la sortir du véhicule de transport, car elle ne pouvait ni se tenir debout ni marcher seule. Ses muscles étaient atrophiés à cause d'une privation prolongée de nourriture et du confinement. Elle pesait moins de 13 kilos, un poids étonnamment faible pour sa taille », précise Laurie.

© Alaqua Animal Refuge

Malgré la faim et les maltraitances de ses anciens propriétaires, Gracie a accueilli ses sauveurs avec beaucoup de douceur. « Ce qui nous a le plus frappé, c'est qu'elle essayait de faire des bisous même dans cet état. Je ne peux m'empêcher de penser qu'elle savait qu'elle avait été sauvée », se souvient Laurie.

« Sa résilience était une leçon d'humilité »

Enfin en sécurité, la chienne a commencé son long chemin vers la guérison entre plan d’alimentation pour lui permettre de reprendre lentement du poids et séances de kinésithérapie pour pouvoir se déplacer à nouveau. Même si santé physique prenait du temps à s’améliorer, son moral, quant à lui, s’est rapidement rétabli.

© Alaqua Animal Refuge

« Sa résilience était une leçon d'humilité. Elle n'a jamais abandonné et n'a jamais cessé de faire confiance aux gens, même lorsqu'elle avait toutes les raisons de le faire », explique Laurie.

Pendant sa convalescence, Gracie a été accueillie par différentes familles d’accueil qui se sont assurées qu’elle ait accès à toutes les bonnes choses de la vie : promenades dans la nature, câlins de chats, télé-réalité et fromage.

© Alaqua Animal Refuge

Le 1er août dernier, Gracie a officiellement commencé le prochain chapitre de sa vie en étant adoptée par une famille qui est déjà folle d'elle.

© Alaqua Animal Refuge / Facebook

« Le lien a été immédiat. Les adoptants n'ont pas d'enfants, c'est donc leur bébé. L'un des propriétaires travaille à domicile, donc Gracie bénéficiera de beaucoup d'attention et sera gâtée », déclare Laurie. Un magnifique dénouement pour cette gentille chienne résiliente !