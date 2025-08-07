Elle sauve une chienne squelettique enfermée dans une cage et l'aide à retrouver goût à la vie (vidéo)

Les images de souffrance animale sont particulièrement insoutenables. Heureusement, il existe de belles personnes qui aident les animaux maltraités ou abandonnés à retrouver « du poil de la bête » et le sourire. De l’autre côté de l’Atlantique, une dénommée Madison Ellis a par exemple sauvé une pauvre chienne squelettique qui agonisait dans une cage. Sa transformation magnifique fait chaud au cœur.

Madison Ellis travaille comme auxiliaire vétérinaire dans une clinique. Comme le révèle le média Newsweek, une cliente l’a appelée au cours du mois de juin au sujet d’une chienne découverte dans l’une ses locations. La pauvre bête avait été enfermée dans une cage, et pouvait à peine marcher tant son état était catastrophique.

Lorsque Madison a pris en charge cette petite misère, elle a ressenti une onde de choc. La boule de poils, baptisée Hazel, ne pesait que 3 kilos et ressemblait à un « squelette sur pattes ». Elle était tellement maigre et affamée qu’elle était trop faible pour faire ses besoins seule.

Durant la première semaine, sa bienfaitrice s’est chargée de vider sa vessie. La rescapée a également bénéficié de perfusions, de médicaments et d’un régime alimentaire adapté. « Nous pensions vraiment qu’elle n’y arriverait pas vu son état, mais nous avons décidé de lui laisser le week-end pour voir si son état s’améliorait, déclare Madison, elle essayait déjà de tenir debout lundi. »

© @megamindonwheels / TikTok (capture d'écran)

Une belle transformation

Une semaine après son arrivée, Hazel pouvait déjà faire quelques pas seule, mais restait instable et tombait régulièrement. Il lui a fallu 3 semaines pour remarcher normalement. Aujourd’hui, la chienne résiliente peut courir, sauter et jouer avec ses congénères. Elle a repris 4,5 kg depuis son sauvetage.

« C'est vraiment incroyable à quelle vitesse elle s'est remise d'une telle famine, alors que je ne l'ai eue que pendant deux mois ! », souligne Madison. Voulez-vous connaître la bonne nouvelle ? L’auxiliaire vétérinaire a adopté son adorable protégée !

« Chaque jour, en rentrant à la maison, elle m’accueille avec un jouet et en remuant la queue, indique l’adoptante, elle est à la maison avec moi maintenant, mais elle m’accompagne au travail de temps en temps. »

Hazel est une chienne heureuse, qui respire la joie de vivre, malgré les épreuves terribles endurées. Désormais, elle connaît la signification de l’amour véritable, et savoure pleinement chaque jour qui passe.

« Le monde a besoin de plus de gens comme vous »

Une vidéo publiée sur TikTok qui montre sa transformation incroyable a atteint 5,2 millions de vues et plus de 640 000 mentions « j’aime ».

« Je ne comprendrai jamais pourquoi quelqu’un laisse mourir de faim un pauvre chien sans défense », commente une dénommée Elizabeth. « Je suis un agent de contrôle des animaux et fais face à la cruauté et à la négligence au quotidien, mais ce chien est le plus émacié que j’aie jamais vu », écrit un utilisateur. « Le monde a besoin de plus de gens comme vous », estime un autre internaute.

© @megamindonwheels / TikTok (capture d'écran)