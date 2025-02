Les premiers pas vers la résilience d’une chienne traumatisée et maltraitée au refuge (vidéo)

Alors qu’elle devait changer de vie et obtenir une seconde chance au refuge, Luna est malheureusement tombée entre de mauvaises mains. Ceux qui devaient la secourir l’ont plutôt négligée et ont renforcé ses traumatismes. Sauvée une seconde fois, puis transférée dans une maison d’accueil, elle apprend à refaire confiance aux humains.

JJ, un homme originaire de Londres (Royaume-Uni), est suivi par 130 mille personnes sur Youtube. Il tient le compte The Golden Kobe Family sur lequel il partage ses sauvetages d’animaux. En effet, le bienfaiteur sauve, accueille et réhabilite des chiens en détresse. Il a récemment présenté sa dernière arrivante, Luna, qui a encore un long chemin à parcourir pour trouver le bonheur.

Celle-ci revient de loin, car les dernières années de sa vie ont été catastrophiques. Placée dans un refuge en Macédoine du Nord (Balkans), la chienne a été totalement négligée par les membres de celui-ci. Elle mangeait des pierres, rapportait Newsweek, car ces derniers ne la nourrissaient pas.

Elle avait peur de tout

Luna a été rapatriée vers l’Angleterre pour sortir de cet enfer. JJ a accepté de l’accueillir dans sa maison et a vite compris que son cas était particulier. Il a assuré ne jamais avoir eu de chiens sauvés aussi terrifiés par le passé, malgré des dizaines de sauvetages à son actif.

Tout était difficile pour Luna comme entrer dans la maison, interagir avec ses congénères, ou encore se promener à l’extérieur : « C'était une transformation très lente avec elle et honnêtement, nous ne pensions pas que nous serions un jour capables de la promener parce qu'elle était très timide et réservée », assurait JJ. Lequel a reçu l’aide de ses 2 chiens, un Golden Retriever nommé Kobe et Moki, une femelle Doberman, pour l'aider dans cette tâche.

Kobe, en particulier, a su mettre Luna en confiance en lui laissant suffisamment d’espace. La chienne est doucement sortie de sa coquille, sous les encouragements de son bienfaiteur. Celui-ci sait à quel point le chemin est encore long pour sa protégée, mais ses progrès sont réellement encourageants. Il espère qu'elle finira par trouver la paix : « Nous voulons qu'elle devienne une chienne confiante et qu’elle soit aimée », concluait-il.