Propriétaire du plus vieux chien du monde, cette femme vous livre tous les secrets de longévité de son compagnon

TobyKeith est entré dans l'Histoire le 16 mars 2022, lorsque le Guinness des records a annoncé qu'il était officiellement le plus vieux chien vivant au monde. Quel est donc le secret de ce Chihuahua ?

Le 9 janvier 2001, une étoile est née : TobyKeith. Gisela Shore Greenacres, bénévole au Peggy Adams Animal Rescue à l'époque, a adopté le chiot dont un couple de personnes âgées voulait se séparer « parce qu'ils ne pouvaient plus s'occuper de lui. Ils l'avaient nommé Peanut Butter. Plus tard, j'ai changé son nom en TobyKeith », a confié sa propriétaire, originaire de Floride.

Depuis, l'animal suit sa « maman » partout et adore s'allonger sur elle lorsqu'elle regarde la télévision. Véritable membre à part entière de la famille, le canidé fait le bonheur de Gisela. Mais ce que l'Américaine ne savait pas, c'est qu'elle avait accueilli une future star !

© Guinness World Records / Instagram (capture d'écran)

Le Chihuahua a adopté un mode de vie sain

Cette année, TobyKeith a soufflé sa 21e bougie et s'avère toujours aussi fringant ! « Les gens ne peuvent pas croire à quel point il est beau pour son âge », a déclaré Gisela dans un communiqué.

Un Chihuahua vit en moyenne une dizaine d'années, mais TobyKeith est déterminé à vivre encore plus longtemps. La boule de poils est devenue une véritable célébrité, lorsque le Guinness des records l'a officiellement reconnue comme étant « le chien vivant le plus âgé du monde », rapporte un article du New York Post. Le 16 mars 2022 est à marquer d'une pierre blanche !

TobyKeith a naturellement embrassé le succès du jour au lendemain, comme un vrai pro ! Son secret ? De l'exercice régulier, une bonne génétique, un régime composé de légumes, de riz et de poulet, ainsi qu'énormément d'amour, a révélé sa propriétaire. « La pensée que mon petit bonhomme ait atteint une telle étape est fantastique ! Je suis ravie », a-t-elle indiqué.

Bien que son ami à fourrure soit atteint d'une maladie cardiaque, elle ne freine absolument pas ses activités quotidiennes. Le Chihuahua senior croque la vie à pleines dents. Balades, séances de jeux et de câlins le maintiennent plus ou moins en forme.

Mais le plus vieux chien de tous les temps est...

Toutefois, le record du chien le plus vieux jamais connu n'a pas encore été battu. Comme le rappelle le magazine Geo, un Bouvier Australien répondant au nom de Bluey est décédé à l'âge de 29 ans et 5 mois (1910-1939).

Mais n'oublions pas que ce qui compte le plus, c'est surtout de vivre une belle vie bien remplie et d'être entouré d'amour au quotidien...