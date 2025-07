Dévastée par la perte de ses chiots, cette adorable chienne prend une portée de chatons orphelins sous son aile et retrouve ainsi goût à la vie

Sharon Johnson, vit dans l’Utah aux États-Unis. Il y a un an, elle a partagé l’histoire adorable et poignante de Lola, la chienne de ses voisins, dans une vidéo postée sur son compte TikTok. Elle explique que cette dernière était gestante mais que l’accouchement ne s’est pas déroulé comme prévu puisqu’elle a donné naissance à 2 chiots mort-nés. Lola a alors peu à peu sombré dans la dépression. “Ça lui a brisé le cœur en mille morceaux. Elle couinait et pleurait toute la journée. Elle refusait également de manger, de dormir et même de sortir faire ses besoins…”, a-t-elle expliqué dans sa vidéo, likée plus de 68 700 fois et relayée par Cole & Marmalade.

Un coup du destin

Puis, le jour de la fête des mères (le 12 mai aux États-Unis), Lola et ses maîtres sont allés rendre visite à de la famille. Au cours du repas, ils ont entendu des bruits insistants venant d’un mur de soutènement. En s’approchant, ils ont constaté qu’il s’agissait de miaulements et ont découvert plusieurs chatons en très mauvaise posture. Ne sachant quoi faire pour les aider, ils sont partis à la recherche de leur mère… en vain. C’est alors que Lola est intervenue pour sauver elle-même les minuscules boules de poils. “Elle y est allée et les a tous sauvé un par un !”, a révélé Sharon, encore choquée par cette histoire.

Une maman chat disparue

Les maîtres de Lola ont donc décidé de rentrer chez eux avec les chatons et, le lendemain, ils ont découvert leur petite chienne en train de nourrir et s’occuper des 3 chatons. “Maintenant elle accepte à nouveau de manger, de boire et de se promener”, déclare Sharon, toujours dans sa vidéo. Sur les images, on peut en effet voir les chatons en train de téter Lola tandis qu’elle prend soin de faire leur toilette avec patience et amour.

Dans les commentaires, une internaute s’est néanmoins inquiétée pour la maman chat qui a perdu ses chatons et les cherche probablement partout. “La famille de Lola a passé des heures à attendre et chercher la mère. D’ailleurs on la recherche toujours, mais aucun signe de vie…”, a affirmé Sharon avec tristesse.

