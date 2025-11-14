Élevés dans des conditions épouvantables, 28 animaux sont finalement sauvés et pris en charge (vidéo)

Probablement plus intéressé par l’appât du gain que par le bien-être animal, le propriétaire d’un élevage s’est vu retirer la charge de ses 28 animaux. Ces derniers étaient dans un état pitoyable, certains d’entre eux nécessitant des soins urgents.

Début octobre, la SPCA de Colombie-Britannique (Canada) a dû opérer un sauvetage dans une propriété rurale de la région des Kootenays. L’intervention a eu lieu suite à une enquête pour élevage irresponsable et négligences. Sur place, la situation était telle qu’il a fallu une équipe de 10 employés pour prendre en charge les 28 pauvres bêtes présentes.



© BC SPCA

Parmi les animaux, se trouvaient un chat et 27 chiens. Ces derniers comptaient des Bouledogues Français , des Boston Terriers , des Bergers d’Anatolie , des Bouviers Australiens et plusieurs chiens croisés. Tous, sans exception et à divers degrés, présentaient un état de santé alarmant. Matt Affleck, directeur régional des enquêtes sur les cas de cruauté pour Okanagan/Interior, dresse un constat accablant : “Plusieurs animaux sont en sous-poids et ont été soumis à un programme de réalimentation supervisé par un vétérinaire. De nombreux chiots présentaient des cicatrices et des morsures, probablement dues à des bagarres, [...] la plupart d'entre eux ont été testés positifs à des parasites tels que la coccidiose et la giardiose”.



© BC SPCA

Pour les chiots, l’infection est si importante, qu’elle va nécessiter un traitement d’ordinaire réservé aux chevaux. En effet, si les vers contenus dans les intestins des boules de poils venaient à mourir en même temps, ils provoqueraient alors une occlusion intestinale. Du jamais-vu pour Matt Affleck qui déclare : “C'est vraiment déchirant de voir des chiots dans cet état”.

Après leur sauvetage, les pauvres bêtes ont été transférées dans différents centres animaliers de la région, afin de recevoir les soins appropriés. Si nombre d’entre elles se montraient craintives en raison d’un manque de socialisation, elles commencent néanmoins à baisser leur garde, acceptant même les petites attentions de leurs bienfaiteurs.

