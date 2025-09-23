30 chiens secourus d’une maison déclarée « inhabitable » par les autorités compétentes

Un sauvetage d’animaux en Amérique a nécessité l’intervention de 3 associations différentes. Une trentaine de chiens étaient gardés sur une propriété absolument insalubre et vivaient dans des conditions déplorables. Ils sont désormais en sécurité au refuge ou en famille d’accueil.

Depuis la fin du mois d’août, les membres des associations Grimes County Animal Rescue, Animal Allies et Long Way Home Animal Rescue ont travaillé main dans la main pour sauver plus de 30 chiens en détresse . Ceux-ci habitaient sur une propriété de Navasota, localité texane, et étaient gardés dans des conditions insupportables, rapportait KBTX 3 .

Le refuge animalier de comté de Grimes a fourni les détails de ce sauvetage dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. Sur le document, il est indiqué qu’un signalement a eu lieu le 26 août dernier. Une famille s’inquiétait pour l’une de leurs proches, qui vivait dans des conditions « dangereuses » avec ses nombreux chiens.

Une situation critique

Le jour suivant, des agents du contrôle se sont rendus sur place afin d’effectuer un repérage et mettre en place « un plan de sauvetage ». En arrivant sur les lieux, ils se sont tout de suite retrouvés face à un chien très mal en point, qui a été emmené d’urgence chez le vétérinaire . Ce n’était que la partie immergée de l’iceberg, car ils ont vite découvert d’autres chiens en très mauvais état.

De manière générale, les 30 animaux vivants sur place, ainsi que leur propriétaire, étaient en danger. La maison, jugée « inhabitable », n’était pas sécuritaire. Les pompiers locaux et les policiers ont d’ailleurs dû intervenir pour sécuriser les lieux et permettre aux bienfaiteurs d'extraire les chiens. Le sauvetage général a eu lieu le 4 septembre dernier et tous les animaux ont été placés au refuge.

Beaucoup auront besoin de soins vétérinaires, car ils sont en mauvaise santé. Ils sont également nombreux à nécessiter une réhabilitation, alors les sauveteurs sont à la recherche de familles d’accueil pour pouvoir assurer leur réadaptation et leur convalescence.

Dépassés par la situation, les bienfaiteurs ont désormais besoin de dons financiers ou matériels pour prendre en charge au mieux les quadrupèdes. Il se pourrait d’ailleurs que d’autres chiens vivent encore sur place. Des pièges non agressifs ont été installés pour les capturer. C’est un moment charnière pour les organismes de sauvetage concernés et ceux-ci comptent sur le soutien de leur communauté pour offrir une meilleure vie aux rescapés canins.