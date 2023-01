Effrayé par des feux d’artifice, un chiot se prend au piège dans un tuyau duquel il ne parvient pas à s’échapper

Cette année, la fin du mois d’octobre était marquée par la célébration du festival de Diwali en Afrique du Sud. Cette fête donne souvent lieu à des feux d’artifice, source d’angoisse pour bon nombre de chiens. Un tout petit chiot du nom de Pip en a fait les frais il y a quelques semaines, et son périple dans les tuyaux souterrains de sa ville a plongé ses maîtres dans une grande inquiétude.

Des heures d’efforts

Ses proches ont tout fait pour la sauver le soir de l’incident et le lendemain matin, sans succès. Ils ont appelé les bénévoles de Kloof and Highway SPCA à l’aide pour leur prêter main-forte, et c’est Petros Simamane qui s’est rendu sur les lieux.

Le bon samaritain était muni d’une pelle et d’une pioche, mais ce n’était pas suffisant. « Le chiot ne cessait de reculer, et dans le tuyau, il y avait également une chute dans laquelle elle a probablement dû tomber » racontait Petros à The Dodo.

Désemparé, il a fait appel à un plombier du nom de Rishi Haripersad. Il savait que le professionnel était équipé d’une caméra qui lui permettrait peut-être de mettre fin au supplice de Pip. Il a eu raison de le contacter : grâce à ce héros, la boule de poils miniature a enfin retrouvé la lumière du jour !

Tout ça n’est plus qu’un mauvais souvenir pour la petite Pip

Pendant leurs 4 heures de travail éreintant, les sauveteurs ont creusé un trou pour libérer Pip et la remettre à ses propriétaires. Avant cela, elle a fait un passage chez le vétérinaire, pris un bain pour enlever toute la boue qui se trouvait sur son corps, et mangé un bon repas.

Aujourd’hui, Pip a bien grandi et ne rentrerait tout bonnement plus dans ce type de tuyau, et c’est tant mieux ! Mais cet incident nous rappelle à quel point il est essentiel de prendre toutes les précautions possibles pour préserver nos chiens de leurs craintes des feux d’artifice.