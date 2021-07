Effondrement d'un immeuble en Floride : les propriétaires d'animaux lancent une pétition pour retarder sa démolition complète

Les opérations de recherche et de sauvetage ont cessé le weekend dernier sur le site de l’effondrement de l’immeuble Champlain Towers South. Ce qui reste du bâtiment devant être démoli, les propriétaires d’animaux qui y habitaient souhaitent retarder cette destruction pour secourir les chiens, chats et autres compagnons coincés sous les décombres.

9 jours après l’effondrement d’une partie d’un immeuble d’habitation à Surfside, en Floride, les autorités ont suspendu les recherches de survivants et décidé la démolition du restant de la structure. Parmi les résidents, les propriétaires d’animaux de compagnie souhaitent obtenir un délai supplémentaire avant l’application de cette décision.

4300 signatures pour le report de la démolition afin de sauver un maximum d’animaux

Ils ont d’ailleurs lancé une pétition en ligne dans ce but, rapportait le New York Post ce dimanche 4 juillet. Les signataires, qui sont près de 4300 à ce jour, estiment en effet qu’il est possible que des animaux aient survécu et qu’ils se trouvent encore sous les ruines de la résidence.

Le dernier bilan du drame, survenu le 24 juin dernier, fait état de 24 personnes décédées. Des chiens de recherche et de sauvetage, venus des 4 coins des Etats-Unis, mais aussi d’Israël et du Mexique notamment, avaient longuement travaillé sur le site. Des chiens de thérapie avaient également été déployés pour réconforter les familles affectées par l’incident.

« S'il y avait des gens là-dedans, ils auraient trouvé un moyen »

Julie Miro fait partie des résidents ayant signé la pétition. Interrogée par le Miami Herald, elle dit avoir adressé des courriels à Ron DeSantis, gouverneur de Floride, Daniella Levine Cava (maire du comté de Miami-Dade) et les services de secours locaux pour leur demander de reprendre la recherche d’animaux survivants. « S'il y avait des gens là-dedans, ils auraient trouvé un moyen. Mais ils ne pensent pas que les animaux ont autant de valeur », regrette-t-elle.

D’après Dahlia Kanes, directrice de l’association Miami Coalition Against Breed Specific Legislation, il y aurait plusieurs chiens et chats, un cochon d’Inde et des perruches à retrouver.

Les secouristes ne pourront plus intervenir sur le site

Pour sa part, Daniella Levine Cava tient « à préciser que [les secouristes] n'ont trouvé aucun animal. J'ai été informée ce matin qu'ils ont fait un balayage avec des caméras et n'ont trouvé aucun animal pour le moment ». Etant elle-même propriétaire d’animaux de compagnie, elle dit comprendre ce que ressentent ces personnes. Elle assure toutefois que les secouristes font le maximum et qu’ils ne pourront plus intervenir sur le site en raison de sa dangerosité. « Il n'est pas sûr pour quiconque d'aller au-delà du premier étage », poursuit l’édile.