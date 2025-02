Du refuge à la police, la trajectoire atypique et inspirante d'un chien prêt à sauver des vies après la transformation de la sienne

Il s’appelle Apollo et fait partie de la police depuis peu. Ce chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants et de personnes revient de loin. Il a, en effet, été sauvé de la maltraitance, puis a vécu dans un refuge avant de taper dans l’œil d’un maître-chien policier. Sa carrière commence à peine, mais il est déjà apprécié au sein de sa communauté.

La police de Rifle, dans l’Etat du Colorado (Etats-Unis), a récemment accueilli un tout nouveau membre à 4 pattes. Il s’agit d’un magnifique Berger Allemand qui répond au nom d’Apollo, rapportait KKCO 11 News.

Son origine est assez peu courante, puisqu’il provient d’un refuge. En règle générale, les chiens policiers sont issus d’élevages, mais dans certains cas, quand des animaux vivant dans des structures d’accueil font montre d’aptitudes intéressantes, les forces de l’ordre les mettent à l’essai en vue des les former et intégrer à leurs unités cynophiles. Les histoires d'Odval et d'Echo en sont de très bons exemples.

Apollo, lui, était un pensionnaire du refuge du service de contrôle des animaux d’Uintah, dans l’Etat voisin de l’Utah. Il y avait été admis après son sauvetage ; auparavant, ce chien vivait enchaîné dehors en permanence et était victime de négligence.

L’équipe du service animalier d’Uintah avait rapidement décelé le potentiel du canidé, qui avait suscité l’intérêt de la police de Rifle. Apollo a ainsi été attribué au caporal Kyle Green, maître-chien dudit service de police.

Depuis, le chien vit chez son partenaire humain, et tous 2 ont tissé des liens extrêmement forts.



« Apollo va rendre la communauté plus sûre »

« L’entraînement se passe très bien, se réjouit le caporal Green. Il a juste envie de me faire plaisir et il fera à peu près tout ce que je lui demanderai. En transformant l’entraînement en jeu pour lui, il apprend vite. Il adore jouer ».



Le Berger Allemand a été formé à détecter les stupéfiants et à rechercher des personnes, aussi bien dans le cadre de disparitions inquiétantes que pour des affaires de trafic d’être humains. « Apollo va rendre la communauté plus sûre », assure le policier.

Son parcours commence officiellement début mars 2025 par un stage intensif de 3 semaines à l’école des maîtres-chiens de Grand Junction, à environ 100 kilomètres de Rifle. Apollo sera ensuite pleinement opérationnel.