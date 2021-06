Effondrement d'un immeuble en Floride : des maîtres-chiens et chiens de sauvetage venus du monde entier pour apporter leur aide

Des centaines de secouristes sont mobilisés pour tenter de trouver des survivants sous les décombres de l’immeuble Champlain Towers South, qui s’était effondré la semaine dernière. Parmi les unités déployées, plusieurs chiens de recherche et de sauvetage sont à pied d’œuvre.

Les images de l’effondrement d’une partie d’une résidence située à Surfside, dans la banlieue nord-est de Miami (Floride), sont terribles. Le drame, survenu le jeudi 24 juin dernier peu après 1h du matin, laisse un lourd bilan.

A ce jour, 9 décès ont été confirmés, alors que 150 personnes sont portées disparues. Chercher et secourir des survivants sous les décombres de 55 unités d’habitation totalement détruites (sur un total de 136 logements) est extrêmement difficile. Des chiens spécialisés ont été rapidement envoyés sur les lieux avec leurs maîtres pour secourir autant de victimes que possible, mais aussi pour retrouver des corps et permettre à leurs familles de faire leur deuil, rapportait ABC Action News ce dimanche 27 juin.

C’est une mobilisation sans précédent de services de secours qui a lieu sur le site de l’effondrement. Hormis les lendemains d’ouragans, « c’est le plus grand effort jamais mis en place en Floride », indique Jimmy Patronis, chef des pompiers de l’Etat du Sud-est américain. Du jamais vu en milieu urbain dans la région.

Jimmy Patronis parle, en effet, de 370 membres des différentes équipes de recherche et de sauvetage, présents sur le terrain. Certains viennent même de l'étranger, notamment d'Israël. La contribution des canidés est extrêmement précieuse, comme à chaque fois qu’une tragédie survient.

« Il y a beaucoup de gens à remercier une fois tout cela terminé. Il y a quelques femmes maîtres-chiens qui ont passé d'innombrables heures hier sur les lieux à essayer de rechercher des corps avec leurs chiens », explique, pour sa part, le sénateur local Jason Pizzo. Ce dernier raconte qu’après avoir achevé son quart, l’une d’elles lui a proposé de caresser son chien, chose qu’il a volontiers acceptée.

Des Labradors, mais pas seulement

L’élu assure que tout le monde s’efforce de garder espoir, rappelant qu’à Haïti, durement frappée par l’ouragan Irma en 2017 et un puissant séisme en 2010, des survivants avaient été retrouvés jusqu’à 8 jours après. Les équipes de secours travaillent sans relâche en effectuant des rotations toutes les 12 heures, à midi et à minuit.

Le surlendemain de l’effondrement de l’immeuble de Surfside, le Miami Herald expliquait que les unités de secours cynophiles étaient réparties en 2 catégories : les chiens spécialisés dans la recherche de personnes vivantes et ceux qui recherchent les corps, appelés HRD (Détection de restes humains).

D’après le média floridien, les races des chiens intervenant sur le site du drame sont variées ; des Labrador Retrievers, des Bergers Allemands, mais aussi des Greyhounds. Les vidéos montrent aussi des Golden Retrievers.

