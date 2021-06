Des chiens de thérapie apaisent des citoyens traumatisés par l'effondrement d'un immeuble en Floride

Caring Angels Therapy Dogs of South Florida fait aussi partie des organisations présentes, avec Chase, un Berger Australien qui redonne le sourire aux enfants traumatisés par la catastrophe de Surfside.

De son côté, Nutella, Labrador Retriever amené par l’association Bonafide Therapy Dogs, console une femme qui n’a toujours pas de nouvelles de son fils et de son chien depuis l’effondrement de l’immeuble.

C’est aussi dans cette logique que 4 chiens de thérapie (3 Caniches et un croisé) de l’organisation United Cajun Navy prennent part à cette mobilisation. « Vous commencez à caresser un chien , la conversation est déclenchée et c'est la guérison », explique Jay Harris, éducateur canin à l’UCN. « Cela aide vraiment face au stress », poursuit-il.

Gracie lui donnant « l’opportunité de mieux vivre », il s’est dit que si « elle est capable de le faire pour [lui], elle peut le faire pour quelqu’un d’autre ». La présence de la chienne est, en effet, très appréciée de celles et ceux qui cherchent du réconfort ou qui ont besoin de s’exprimer après le drame floridien.

Ils sont là pour assurer un rôle de soutien psychologique et émotionnel auprès des personnes affectées par l’effondrement, notamment des gens ayant perdu des proches. L’un de ces canidés est une femelle Berger Allemand appelée Gracie. Elle est la chienne de thérapie de Patrick Williamson, un vétéran de l’armée de terre américaine revenu d’Irak avec de profonds traumatismes.

D’importants moyens ont été déployés pour porter secours aux blessés, retrouver des survivants et récupérer les corps des victimes. Les chiens de recherche et de sauvetage apportent une aide précieuse sur ce plan, mais leurs congénères spécialisés dans d’autres domaines, tout aussi cruciaux dans ce genre de tragédie, rendent également service. Il s’agit des chiens de thérapie.

Plus d’une organisation spécialisée dans la formation et la mise à disposition de chiens de thérapie s’est rendue autour du site de l’effondrement d’un immeuble à Surfside, dans l’Etat de la Floride, comme le rapportait France 24 ce mardi 29 juin.

Après l’effondrement d’un immeuble d’habitation en Floride, des chiens de thérapie et leurs maîtres ont été envoyés sur place. Le rôle : offrir un soutien émotionnel aux personnes directement ou indirectement touchées par le drame.