Educateur canin en association, un randonneur entend les pleurs d'un chiot coincé dans un ravin et le sauve juste avant un orage

Alors qu’un violent orage menaçait de submerger son refuge improvisé, un chiot en grande détresse a eu la chance de croiser la route de la bonne personne au bon moment. Grâce à cette intervention inespérée, Jjori a survécu et reprend aujourd’hui des forces auprès de l’association qui veille sur lui.

Quand on consacre sa vie à aider les animaux en difficulté et que l'occasion d'en sauver un se présente au moment et à l'endroit où l'on s'y attend le moins, on ne peut que ressentir une motivation supplémentaire en intervenant. C'est précisément ce qu'a vécu Philip Seo récemment.

Cet éducateur canin est membre de l'association Korean K9 Rescue, une association de protection animale qui, comme l'indique son nom, est basée en Corée du Sud.

Récemment, Philip Seo était en randonnée en pleine nature à Paju, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Séoul, quand il a commencé à entendre des gémissements. Il a baissé les yeux et a repéré un chiot coincé dans un ravin.



Korean K9 Rescue

L'homme ignorait comment le petit canidé - appelé Jjori par la suite - s'était retrouvé dans une telle situation, mais il devait agir rapidement pour le sauver. Le secourir était d'autant plus urgent qu'on annonçait un important orage dans la région ; l'endroit où se trouvait le chiot allait être complètement inondé.

« Ce n'est pas une zone que les gens explorent habituellement, et Philip ne l'aurait pas trouvé si Jjori ne s'était pas mis à crier après avoir entendu des pas à proximité », explique Gina Kim-Sadiku, directrice exécutive de Korean K9 Rescue, à The Dodo .



Korean K9 Rescue

Le petit rescapé a été emmené à la clinique vétérinaire la plus proche. L'examen a révélé qu'il souffrait de malnutrition, de déshydratation et d'infections. Il a reçu des soins intensifs pendant une semaine.

Un chiot « incroyablement amical, affectueux et attaché aux gens »

« Nous nous estimons incroyablement chanceux qu'il ait été retrouvé là où il était. S'il y était resté beaucoup plus longtemps, l'issue aurait pu être très différente », assure Gina Kim-Sadiku.

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Korean K9 Rescue

Après son séjour en clinique vétérinaire, Jjori a été transféré au refuge de Korean K9 Rescue. Il poursuit sa guérison et grandit dans des conditions optimales, séduisant tous ceux qu'il rencontre par sa douceur.

« Jjori est incroyablement amical, affectueux et attaché aux gens. Il a grandement besoin de compagnie humaine et adore les caresses », conclut Gina Kim-Sadiku, qui précise qu'il n'est pas encore prêt pour l'adoption.



Korean K9 Rescue

Le conseil Woopets : comment reconnaître les signes de malnutrition chez un chiot abandonné ?

Un chiot qui a manqué de nourriture ou de soins peut présenter plusieurs symptômes. Une silhouette très maigre, des côtes ou des os facilement visibles, une grande fatigue ou un manque d’énergie peuvent témoigner d’un état de sous-alimentation.

D’autres indices doivent attirer l’attention, comme un pelage terne, une peau moins souple, des troubles digestifs ou un ventre anormalement gonflé, parfois liés à la présence de parasites ou à un déséquilibre alimentaire.

Face à un chiot affaibli, il est important de ne pas chercher à compenser rapidement les privations subies avec de grandes quantités de nourriture. Une réalimentation trop brutale peut provoquer de graves troubles digestifs. Un vétérinaire pourra établir un programme adapté pour lui permettre de reprendre des forces progressivement et en toute sécurité.