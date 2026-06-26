« Il est incroyablement affectueux », ce chien patiente au refuge en Lorraine, depuis plus de 6 ans
C’est en décembre 2019 que Tiger, un chien croisé Staffordshire Terrier, est arrivé au refuge de la SLPA d’Amance, près de Nancy. Abandonné par son ancien maître, il patiente depuis plus de 2384 jours, espérant qu’un adoptant s’intéresse à lui. Étant classé comme chien de catégorie 1, mais très affectueux et tactile, il aura besoin d’un éducateur. Grâce à une publication Facebook diffusée le 17 juin 2026, le refuge espère lui trouver enfin un foyer pour la vie.
Né le 5 juin 2017, Tiger avait 2 ans et demi lorsqu’il a été abandonné par son ancien maître. Ce chien croisé Staffordshire Terrier avait alors été recueilli par la SLPA d’Amance, une ville située près de Nancy en Meurthe-et-Moselle.
Plus de 6 ans d’attente
Après avoir passé plus de 2384 jours au sein du refuge, Tiger n’a toujours pas trouvé de foyer pour la vie.
« Tiger est arrivé chez nous il y a six ans, après avoir été abandonné, une épreuve difficile qui a marqué sa vie. On nous l’a décrit comme un chien très gentil, mais aussi un peu têtu. Nous avons rapidement découvert que Tiger avait vécu dans des conditions difficiles : il n’était presque jamais sorti et passait la plupart de son temps sur un terrain, isolé », explique la biographie du chien présente sur le site internet du refuge.
La SLPA n’est pas prête à baisser les bras et a lancé un appel à l’adoption le 17 juin dernier sur ses réseaux sociaux.
Il aura besoin d’un éducateur
Classé comme chien de catégorie 1, Tiger est âgé de 9 ans. Le refuge précise que son futur adoptant aura besoin d’un permis de détention et d’un éducateur. « Il est réactif aux vélos, coureurs, quads, motos et gros véhicules, et aura besoin d’être accompagné par un éducateur. Les chats sont exclus et les ententes avec les chiens seront évaluées au cas par cas. »
Pour cette adoption, la SLPA a prévu d’organiser plusieurs rencontres afin de s’assurer de la compatibilité entre Tiger et son futur maître. Un engagement sera également requis. « Nous ne cherchons pas une adoption coup de cœur en 15 minutes, nous cherchons une personne prête à s'investir. Plusieurs rencontres seront indispensables avant d’envisager une adoption et une pré-enquête sera réalisée avant toute démarche. »
SLPA Amance / Facebook
Un chien attachant
« Derrière son apparence imposante, se cache une histoire touchante et un cœur en quête d’amour. » Malgré tout, Tiger est un chien attachant au caractère joueur et très affectueux envers ceux qui le connaissent. « Quand Tiger vous choisit, c’est quelque chose de très fort. Il est incroyablement tactile, affectueux, joueur », explique la publication Facebook.
« Adopter Tiger, c’est offrir une seconde chance à un chien qui n’a pas eu la vie facile. C’est lui permettre de découvrir la chaleur d’un foyer aimant et la joie de se sentir enfin en sécurité. »
L’info Woopets : quelles sont les conditions à remplir pour détenir un chien de catégorie ?
Souvent qualifiés de chiens dangereux par la réglementation française, les chiens de 1re et 2e catégories sont soumis à des obligations dans le but d’encadrer leur détention. Cela est destiné à prévenir les risques pour le public.
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Il faut être majeur et ne pas faire l’objet d’une interdiction légale de détention d’un chien de catégorie.
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L’identification et la vaccination contre la rage sont obligatoires.
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La souscription d’une assurance responsabilité civile est indispensable pour couvrir les éventuels dommages causés par l’animal.
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Il faut détenir une attestation d’aptitude, obtenue après une formation sur l’éducation et la prévention des risques.
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Une évaluation comportementale du chien, réalisée par un vétérinaire habilité, est requise pour l’obtention du permis de détention délivré par la mairie.
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Les chiens de 1re catégorie (Staffordshire Terrier et American Staffordshire Terrier, Mastiff, Tosa) doivent impérativement être stérilisés.
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Les deux catégories sont soumises à des règles de circulation strictes dans l’espace public, avec le port d’une laisse et d’une muselière.
Par Elodie François
Rédactrice web
Rédactrice et correctrice freelance depuis plusieurs années, Élodie est passionnée par les mots et la langue française. Amoureuse des animaux et en particulier de son félin tigré, Samy, elle prête désormais sa plume au site Woopets.fr.
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