« Il est incroyablement affectueux », ce chien patiente au refuge en Lorraine, depuis plus de 6 ans

C’est en décembre 2019 que Tiger, un chien croisé Staffordshire Terrier, est arrivé au refuge de la SLPA d’Amance, près de Nancy. Abandonné par son ancien maître, il patiente depuis plus de 2384 jours, espérant qu’un adoptant s’intéresse à lui. Étant classé comme chien de catégorie 1, mais très affectueux et tactile, il aura besoin d’un éducateur. Grâce à une publication Facebook diffusée le 17 juin 2026, le refuge espère lui trouver enfin un foyer pour la vie.

Né le 5 juin 2017, Tiger avait 2 ans et demi lorsqu’il a été abandonné par son ancien maître. Ce chien croisé Staffordshire Terrier avait alors été recueilli par la SLPA d’Amance, une ville située près de Nancy en Meurthe-et-Moselle.

Plus de 6 ans d’attente

Après avoir passé plus de 2384 jours au sein du refuge, Tiger n’a toujours pas trouvé de foyer pour la vie.

« Tiger est arrivé chez nous il y a six ans, après avoir été abandonné, une épreuve difficile qui a marqué sa vie. On nous l’a décrit comme un chien très gentil, mais aussi un peu têtu. Nous avons rapidement découvert que Tiger avait vécu dans des conditions difficiles : il n’était presque jamais sorti et passait la plupart de son temps sur un terrain, isolé », explique la biographie du chien présente sur le site internet du refuge.

La SLPA n’est pas prête à baisser les bras et a lancé un appel à l’adoption le 17 juin dernier sur ses réseaux sociaux.

Il aura besoin d’un éducateur

Classé comme chien de catégorie 1, Tiger est âgé de 9 ans. Le refuge précise que son futur adoptant aura besoin d’un permis de détention et d’un éducateur. « Il est réactif aux vélos, coureurs, quads, motos et gros véhicules, et aura besoin d’être accompagné par un éducateur. Les chats sont exclus et les ententes avec les chiens seront évaluées au cas par cas. »

Pour cette adoption, la SLPA a prévu d’organiser plusieurs rencontres afin de s’assurer de la compatibilité entre Tiger et son futur maître. Un engagement sera également requis. « Nous ne cherchons pas une adoption coup de cœur en 15 minutes, nous cherchons une personne prête à s'investir. Plusieurs rencontres seront indispensables avant d’envisager une adoption et une pré-enquête sera réalisée avant toute démarche. »

SLPA Amance / Facebook

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Un chien attachant

« Derrière son apparence imposante, se cache une histoire touchante et un cœur en quête d’amour. » Malgré tout, Tiger est un chien attachant au caractère joueur et très affectueux envers ceux qui le connaissent. « Quand Tiger vous choisit, c’est quelque chose de très fort. Il est incroyablement tactile, affectueux, joueur », explique la publication Facebook.

« Adopter Tiger, c’est offrir une seconde chance à un chien qui n’a pas eu la vie facile. C’est lui permettre de découvrir la chaleur d’un foyer aimant et la joie de se sentir enfin en sécurité. »

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Souvent qualifiés de chiens dangereux par la réglementation française, les chiens de 1re et 2e catégories sont soumis à des obligations dans le but d’encadrer leur détention. Cela est destiné à prévenir les risques pour le public.