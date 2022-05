Un éducateur canin sauve et rapatrie 30 Bergers Allemands utilisés par la police et l'armée Ukrainienne

Un éducateur canin sauve et rapatrie 30 Bergers Allemands utilisés par la police et l'armée Ukrainienne

35 Bergers Allemands sont arrivés cette semaine à Los Angeles en provenance d’Ukraine, où ils ont été sauvés de la guerre par un éducateur canin américain. L’homme et son organisation ont travaillé dur pour organiser leur rapatriement. Les aider à retrouver une vie normale s’annonce tout aussi ardu.

Cela faisait plus de 2 mois que Chris Jimenez préparait le sauvetage d’une trentaine de chiens ukrainiens et leur rapatriement aux Etats-Unis. Cet éducateur canin californien a finalement réussi à les faire venir chez lui pour leur offrir une nouvelle vie, loin des combats, rapportait CBS News 8 le mercredi 11 mai.

Les 35 Bergers Allemands, âgés de 6 mois à 7 ans, ont foulé le sol américain mardi soir, au bout d’un long et harassant voyage sur route puis en avion depuis l’Ukraine, où la guerre fait rage depuis le 24 février dernier. L’avion qui les transportait a atterri à l’aéroport international de Los Angeles, où le professionnel et son équipe sont allés les chercher.



Heather HOPE / Twitter

Peu après l’offensive des forces armées russes, Chris Jimenez, fondateur de l’organisation K9 Connect, avait lancé cette opération à la fois complexe et semée d’embûches. Evoluer en pleine « zone de guerre n'était pas la partie la plus difficile, dit-il. C'était la logistique pour voyager avec 35 Bergers Allemands » qui constituait le plus gros défi pour cet éducateur dont la structure se trouve près de Shelter Valley, en Californie.

Celle-ci offre à ses nouveaux pensionnaires de vastes étendues en pleine nature, entourées de montagnes. Avec l’aide d’amis, Chris Jimenez y a construit pour eux 35 grands boxes pour que leur séjour soit le plus agréable et confortable possible.

La priorité actuellement est de les réconforter après ce long périple et de les aider à se détendre, notamment en jouant avec eux.



Heather HOPE / Twitter

Il s’agira ensuite de les rééduquer et leur réapprendre la vie de famille, eux qui faisaient tous - ou étaient sur le point de faire – partie de la police ou de l’armée. Ils étaient entraînés à la détection d’explosifs, de stupéfiants ou à la recherche de personnes disparues.



K9 Connect / Instagram

53 000 euros de dons collectés pour rapatrier ces chiens

Ceux d’entre eux qui réussiront leur « reconditionnement » pourront être proposés à l’adoption. Les autres rejoindront probablement des unités de police ou des agences gouvernementales américaines.

C’est donc un travail de longue haleine qui attend Chris Jimenez et son staff. « C'est un long processus parce que ces chiens sont si spéciaux qu'ils ne peuvent tout simplement pas être adoptés facilement », explique-t-il.

A lire aussi : Elle découvre que son chien joue secrètement au lance-balles avec le voisin (vidéo)



K9 Connect / Instagram

L’homme a tenu à souligner le formidable élan de solidarité qu’avait suscité la situation de ces 35 chiens d’Ukraine. Il avait réussi à collecter via les réseaux sociaux les 53 000 euros nécessaires pour les faire voyager.