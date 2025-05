Ecoliers et instituteurs rendent hommage à un chien de thérapie prenant sa retraite après s'être mis à leur service pendant 7 ans

Il a passé des années à apaiser les peines, sécher les larmes et faire naître des sourires dans les couloirs d’une école élémentaire de Floride. Aujourd’hui, Odd Job, chien de thérapie au grand cœur, tire sa révérence sous les applaudissements émus de ceux qu’il a tant aidés. Une retraite bien méritée pour ce compagnon hors du commun, devenu un véritable pilier de la communauté scolaire.

Après s’être mis au service des humains – en particulier les plus jeunes – pendant des années, Odd Job peut enfin profiter d’une retraite bien méritée. Ce canidé sénior était, en effet, le chien de thérapie de l’école élémentaire Nelson en Floride (Etats-Unis) depuis 2018. Une fête a été organisée dans l’établissement, qui relève des Hillsborough County Public Schools (l'administration des écoles publiques du comté de Hillsborough), pour lui rendre hommage et lui témoigner la reconnaissance de la communauté locale, rapportait WFLA le mercredi 21 mai.



Nelson Elementary School / Facebook

La cérémonie a eu lieu mardi en présence des élèves surnommés les « Nelson Eagles », des membres du corps enseignant, ainsi que des bénévoles du refuge Pet Resource Center dont Odd Job est issu.

Il avait, en effet, été adopté dans cette structure d’accueil située à Tampa 13 années auparavant par la coach Leslie Winstead, professeure d’EPS à la Nelson Elementary School.

Tout au long de ces 7 dernières années, le chien s’est employé à assurer soutien et réconfort aux enfants, mais aussi aux instituteurs et aux salariés de cet établissement scolaire.



Nelson Elementary School / Facebook

« Odd Job a apporté réconfort, calme et amour inconditionnel à tous ceux qu'il rencontrait »

« Aujourd'hui, nous avons célébré l'incroyable parcours de notre chien de thérapie bien-aimé, Odd Job, alors qu'il s’apprête à profiter d’une retraite bien méritée après des années de service loyal, de remuements de queue et d'innombrables câlins, peut-on lire sur la page Facebook de l’école élémentaire Nelson. Pendant 7 ans, Odd Job a apporté réconfort, calme et amour inconditionnel à tous ceux qu'il rencontrait. À chaque pas, il nous rappelait le pouvoir guérisseur de la présence, de l'empathie et d'une bonne caresse à l'oreille. »



Nelson Elementary School / Facebook

Les intervenants ont échangé toutes sortes d’anecdotes drôles et émouvantes au sujet d’Odd Job. Une collecte a également été organisée en cette occasion au profit du refuge Pet Resource Center, dont les représentants ont amené une adorable photo d’Odd Job alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chiot.

« Odd Job sera toujours un Aigle de Nelson », conclut l’auteur du post Facebook.