Emus, les élèves d'une école primaire disent au revoir à leur chien de thérapie

Les visites de Mazie sont toujours très attendues à l’école élémentaire Alfred J. Gomes de New Bedford, dans le Massachussetts. Chienne de thérapie certifiée, cette femelle Golden Retriever y intervient chaque semaine pour soutenir et réconforter les élèves qui en ont besoin.

Ce sont d’ailleurs ces derniers qui avaient réussi à convaincre la direction de l’établissement d’amener un chien de thérapie, près d’un an plus tôt. La directrice Ellyn Gallant et son équipe leur avait alors proposé de réaliser un projet de recherche sur les canidés formés à cette spécialité. Elles les avaient invités à rédiger des essais exposant les bénéfices qu’une telle initiative pouvait avoir sur les écoliers eux-mêmes, ainsi que sur les enseignants et les membres du personnel.

Les enfants s’étaient surpassés dans cet exercice et étaient même allés plus loin ; ils avaient préparé une vidéo destinée à obtenir l’autorisation du superintendant Thomas Anderson. Ce dernier, Ellyn Gallant et leurs collègues ont été agréablement surpris par la qualité des travaux des écoliers et leur ont donné le feu vert.

« Ces essais venaient du cœur et nous devions accéder à leur demande », explique Ellyn Gallant à WBSM. Des textes qu’elle garde précieusement et relit régulièrement. « Ils sont vraiment touchants », poursuit-elle. C’est ainsi que Mazie la Golden Retriever est devenue la coqueluche des élèves de l’école Alfred J. Gomes.



Mazie se tient prête à aider les nouvelles générations d’écoliers

Bon nombre de leurs auteurs étaient en CM2 cette année. Ce qui signifie que, le vendredi 17 juin 2022, ils passaient leur dernier jour dans cet établissement. Ils ont eu l’occasion de dire au revoir à Mazie et à sa maîtresse Catherine Olsen, une ancienne enseignante. Un moment plein d’émotion et de tendresse, qui marquera à jamais les esprits de tous ceux qui l’ont vécu.

La chienne de thérapie et sa propriétaire continueront d’intervenir dans cette école et à soutenir les enfants en difficulté. Elles le feront aussi bien dans le cadre des activités d’été qu’à partir de la rentrée prochaine.