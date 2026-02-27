Durant une promenade dans la neige, ce Bouvier Bernois s’échappe pour porter secours à un autre chien pétrifié de froid (vidéo)

Alors qu’ils se promenaient tranquillement en forêt avec leurs 2 chiens, ce couple canadien a eu la surprise d’assister à la fuite, puis à l’acte héroïque de leur Bouvier Bernois. En effet, au coeur de la neige, celui-ci a trouvé un chien en détresse, incapable de marcher à cause du froid.

En Alberta, au Canada, les hivers sont rudes et peuvent parfois mettre en danger les animaux égarés, menaçant jusqu’à leur vie s’ils ne sont pas trouvés à temps. Heureusement, le chien présent sur cette vidéo n’a pas subi ce triste sort puisqu’il a été secouru par Bunsen, un Bouvier Bernois héroïque.

Prisonnier du froid

Grâce à la vidéo à visionner ici, filmée par Jason et Kris Zackowski, les propriétaires de Bunsen, on peut assister à ce moment aussi émouvant qu’incroyable survenu sous leurs yeux. Tandis qu’ils se baladaient paisiblement avec leurs 2 chiens, Bunsen et Beaker, le couple, comme à son habitude, saisissait quelques vidéos de leur marche au milieu d’une zone boisée située non loin de leur ferme. C’est là qu’il a été témoin de la fuite du Bouvier Bernois, après que celui-ci a reniflé dans la neige épaisse. Les maîtres l’ont alors suivi, comme le montre la séquence que le média People a relayée, jusqu’à tomber sur un chien égaré, coincé dans un ruisseau et tremblant. Incapable de bouger, il était prisonnier du froid, affamé et apeuré.

Un chien héroïque

Bunsen est d’habitude un chien très obéissant, mais en apercevant le pauvre toutou en détresse, ses maîtres ont très vite compris que l’instinct de leur Bouvier Bernois l’avait alerté et poussé à porter secours à son congénère. Jason et Kris pensaient qu’il s’agissait d’un chien errant, vivant sans doute dans les bois depuis quelque temps, mais qui, étonnamment, ne semblait pas avoir peur lorsqu’ils se sont approchés de lui. Peut-être sentait-il qu’il pouvait être en confiance et que ces humains allaient l’aider ? Après avoir évalué la situation et compris que le toutou était en mauvaise posture et dans un état de santé inquiétant, le couple a contacté son fils, Adam, afin qu’il leur apporte du matériel pour porter assistance au chien.

bunsenberner.bmd / Instagram

Sauvetage et mise en sécurité

À l’arrivée d’Adam, qui était venu avec quelques friandises afin de gagner la confiance du chien et les aider à faire en sorte qu’il accepte de les suivre, le couple a ainsi pu réchauffer le pauvre toutou. Avec des couvertures, dans lesquelles ils l’ont emmitouflé, et une luge, Kris et Jason ont ainsi été capables de tirer le chien de ce mauvais pas. Sur la vidéo qu’ils ont filmée, on entend la famille discuter des dispositions à prendre pour héberger le chien de façon temporaire. Grâce à Bunsen, et à son acte héroïque, il est désormais en sécurité et entre de bonnes mains.

bunsenberner.bmd / Instagram