Les aboiements de détresse d'un chiot prisonnier du froid sur un balcon alarment une voisine qui prévient immédiatement les secours

Une riveraine s’est inquiétée pour le sort d’un jeune Berger Belge Malinois qui se trouvait sur un balcon, sans aucune possibilité de s’abriter du froid et qui poussait des aboiements désespérés. Alertés, autorités locales et secours sont intervenus peu après. Le propriétaire du chiot a été identifié et pourrait être poursuivi pour maltraitance.