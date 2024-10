Un chien pris en charge aux urgences et sauvé après avoir avalé une pierre pendant une partie de jeu

Comme de nombreux chiens, Rocky aime jouer à rapporter, mais préfère les pierres aux balles. Si ce jeu était a priori sans risques, il a fini par conduire le quadrupède aux urgences vétérinaires à cause d’un mauvais calcul.

Rocky, un Berger Allemand de 4 ans, a été pris en charge d’urgence à la clinique vétérinaire Anderson Moore, en Angleterre, après avoir avalé une pierre. Il avait du mal à respirer depuis l’incident, ce qui inquiétait ses propriétaires. Par chance, le canidé s’en est sorti indemne.

Tout a commencé par une simple partie de jeu, qui a viré au drame. Dans un témoignage rapporté par The Argus, le propriétaire de Rocky, Ioana Tamas, a raconté qu’il lançait des pierres à son chien quand l’incident s’est produit : « Rocky aime jouer avec des pierres et un jour, alors qu'il courrait après l’une d’elle, il l'a avalée ».

Rocky avait du mal à respirer

Le lendemain, Rocky a commencé à montrer une certaine détresse respiratoire. Il toussait et respirait mal. Le corps étranger semblait s’être coincé dans sa gorge, ce qui était évidemment préoccupant. Inquiet, Ioana Tamas l’a conduit chez le vétérinaire pour retirer la pierre. Une radiographie a montré qu’elle s’était logée dans les voies respiratoires du canidé.

La vétérinaire Victoria Neale s’est alors munie d’une caméra pour localiser précisément la pierre et la retirer. À l’aide d’un tube spécifique, elle est parvenue à l’atteindre et l’a sortie du corps de Rocky. Lequel s’est réveillé en bonne santé après l’opération, qui s’est passée sans encombres.

Anderson Moores Veterinary Specialists

De retour à la maison, la boule de poils s’est remise de cette « expérience traumatisante » et n’a pas gardé de séquelles : « Rocky va beaucoup mieux et a retrouvé son état normal » témoignait son propriétaire. Ce dernier a ajouté qu’il ne laissait plus son chien jouer avec des pierres pour éviter qu’un tel drame se reproduise.