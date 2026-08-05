Disparue lors d'un vol de voiture, une chienne est retrouvée par la police le lendemain et rendue à sa famille

Retrouvée indemne après plusieurs heures d’inquiétude, Mimi a pu regagner son foyer grâce à un concours de circonstances inattendu. Le suspect du vol a été arrêté alors qu’il était revenu sur les lieux avec la chienne, permettant aux forces de l’ordre de résoudre rapidement l’affaire.

Victime collatérale d'un vol de véhicule, une chienne a fini par être localisée par les forces de l'ordre et restituée à sa famille, rapportait News10 ABC . L'individu qui l'avait emportée a été interpellé alors qu'il était revenu sur les lieux de son forfait pour en commettre un autre.

Le mercredi 29 juillet 2026, à Colonie dans l'Etat de New York, la police locale (Colonie Police Department) a été alertée au sujet d'un vol de voiture avec un animal de compagnie à bord. Le véhicule en question était stationné sur le parking d'un supermarché. Mimi, femelle Pomsky (croisée Loulou de Poméranie / Husky Sibérien), se trouvait à l'intérieur.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont fouillé le secteur et visionné les images de vidéosurveillance, mais il n'y avait pas la moindre trace de Mimi et de la voiture. Ils ont demandé aux commerçants locaux d'ouvrir l'œil et de les contacter s'ils venaient à les apercevoir.

Le lendemain, l'auteur présumé du vol s'est rendu au même supermarché devant lequel il s'était emparé du véhicule. Il était accompagné de Mimi et tentait de dérober divers articles. Un employé du magasin vigilant s'en est rendu compte et a reconnu l'individu. Il en a tout de suite informé la police de Colonie.

Le voleur arrêté, Mimi restituée à ses humains

Des agents sont rapidement intervenus et ont procédé à l'interpellation de l'intéressé. Saine et sauve, la chienne a été mise en sécurité, puis rendue à sa famille.

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Colonie Police Department / Facebook

Le suspect, identifié comme Ronald Thomas Page et âgé de 50 ans, habite Mechanicville, à environ 30 kilomètres de Colonie.

La voiture volée a été retrouvée un peu plus tard dans une résidence située à Ballston Lake, à une demi-heure de route du lieu du crime.

Il est détenu au centre pénitentiaire du comté d’Albany en attendant son jugement. Il est poursuivi pour 2 faits de vol aggravé, la valeur des biens dérobés dépassant 3 000 dollars.