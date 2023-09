L'aventure mouvementée de Luna, chienne disparue lors du vol du véhicule de sa maîtresse

La famille de Luna, chienne de soutien émotionnel, a vécu des heures d’angoisse après la disparition de cette dernière à la suite d’un vol de voiture. Police et proches se sont lancés à la recherche du canidé après que le véhicule a été retrouvé et le suspect arrêté.

Une chienne disparue lors du vol de la voiture de sa maîtresse a été retrouvée indemne le surlendemain de l’incident, rapportait FOX 61 le lundi 26 septembre.

Les faits se sont déroulés le weekend dernier à Middletown dans l’Etat du Connecticut (Etats-Unis). Le samedi 24 septembre, peu avant 21 heures locales, Luna accompagnait sa propriétaire à bord de son 4x4 Chevrolet. Celle-ci n’avait quitté son véhicule que brièvement, laissant la croisée Pitbull à la robe grise seule à l’intérieur.



FOX 61

Un individu en a profité pour sauter sur le siège conducteur et s’emparer de la voiture. Il a démarré et le 4x4 a disparu, avec Luna.

La propriétaire a aussitôt appelé la police de Middletown, qui n’a eu aucun mal à suivre le véhicule volé grâce au système de géolocalisation embarqué. Les forces de l’ordre ont tenté d’intercepter le ravisseur, mais il a accéléré au lieu d’obtempérer. Il n’a toutefois pas pu aller bien loin ; le dispositif de bord comprend également une fonction permettant de ralentir la voiture à distance, puis d’en empêcher le redémarrage.

Les policiers ont ainsi réussi à interpeller le suspect après une brève course-poursuite à pied. En revanche, la chienne n’était plus dans le véhicule. Le voleur l’avait abandonnée durant le trajet.

« Luna a sauté directement dans leur voiture »

Les recherches se sont poursuives pendant toute la journée suivante, sans résultat. La délivrance est arrivée lundi matin ; la Pitbull a été retrouvée saine et sauve dans la rue.

« Les propriétaires ont pu localiser Luna et elle a sauté directement dans leur voiture », indiquait la police de Middletown sur Facebook.

Son ravisseur, identifié comme étant un certain Malik Awuah, âgé de 19 ans et habitant Hartford à une vingtaine de kilomètres de là, est poursuivi pour vol de véhicule, refus d’obtempérer, conduite imprudente et actes de cruauté envers un animal.

Luna, elle, « est en bonne santé et reçoit beaucoup d’amour », d’après la police.