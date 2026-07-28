Disparue depuis 6 ans après avoir fui ses adoptants, cette chienne craintive retourne vivre dans son refuge

Admise dans un sanctuaire en Afrique du Sud, Terry a disparu durant 6 ans avant d’être retrouvée par hasard. La chienne s’est enfuie au moment où elle devait rejoindre sa nouvelle famille, et n’a pas donné signe par la suite. À son retour, les bénévoles du refuge ont décidé de la garder et de lui offrir une suite de vie paisible.

Craintive, Terry a disparu en 2020. Très attachée aux bénévoles du sanctuaire Retreat 2 Eden, elle a beaucoup manqué à ceux et celles qui ont pris soin d’elle durant plusieurs mois. Une lueur d’espoir est apparue lorsque Terry a trouvé sa famille, puis s’est éteinte lorsque la chienne a été portée disparue.

6 années de recherches

Les bénévoles n’ont jamais perdu de vue la possibilité de retrouver la chienne, raconte Good Things Guy. Ils savaient qu’elle était craintive, mais connaissaient aussi son attachement envers les êtres humains. Ils expliquent : « C’est là qu’elle a ressenti pour la première fois l’amour et l’acceptation. C’est là qu’elle s’est sentie en sécurité pour la première fois ».

Lynne et Johann, les bénévoles les plus proches de la chienne, n’ont jamais cessé les recherches et ont continué d’y croire.

Retreat 2 Eden / Facebook

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« Elle s’est enfuie lorsqu’elle a eu peur »

Sachant ce qui serait mieux pour la chienne, Lynne et Johann se sont mises en quête d’une famille pour Terry, alors qu’elle se trouvait encore au refuge. Elles ont trouvé sa « maison pour toujours », mais le terrible retournement de situation est arrivé. Elles expliquent : « Elle s’est enfuie lorsqu’elle a eu peur, et s’est éloignée du transporteur lors du transfert vers sa nouvelle famille adoptive ».

« Devenant de plus en plus difficile à attraper » du fait du temps qui passait, la communauté a fini par penser que Terry avait bel et bien disparu. Pour autant, les bénévoles ont continué à scruter les réseaux sociaux.

« Le visage de Terry » sur Facebook

Sur Facebook, 6 ans plus tard, une habitante a expliqué avoir trouvé un chien dans son jardin. Le sanctuaire a pu confirmer rapidement qu’il s’agissait de Terry grâce à la présence d’une cicatrice caractéristique sur sa cuisse. Le comportement exemplaire de la citoyenne a été salué : « Bella a été incroyable. Elle a emmené le petit chien chez le vétérinaire et l’a soigné afin qu'il soit en bonne santé ».

Terry a ensuite été rapatriée au sanctuaire, ce lieu où elle se sentait si bien et où il est prévu qu’elle reste.