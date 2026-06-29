Perdu pendant une tempête ce jeune chien croisé Carlin est retrouvé blessé sous une voiture grâce à un drone

Après plusieurs jours d’angoisse et une mobilisation locale intense, Earl a finalement été localisé grâce à un drone à caméra thermique, caché sous un véhicule à une poignée de kilomètres de son lieu de disparition. Pris en charge en urgence, le croisé Carlin blessé au cou a pu être sauvé et soigné, tandis qu’une chaîne de solidarité s’est organisée pour aider sa maîtresse à faire face aux frais vétérinaires.

A Naperville, ville de la banlieue ouest de Chicago en Illinois (Etats-Unis), un jeune chien disparu lors de violentes tempêtes a été retrouvé au jours de 4 jours d'angoisse et d'incessantes recherches, à la faveur d'une belle mobilisation. Un sauvetage rapporté par NBC 5 Chicago .



NBC 5 Chicago

Le canidé en question est un croisé Carlin noir de 11 mois, répondant au nom d'Earl. Le jeudi 11 juin 2026, alors que sa propriétaire Mirielle Hill s'apprêtait à l'emmener chez le vétérinaire, le quadrupède s'était défait de son harnais et avait pris la fuite.

Sa maîtresse était d'autant plus inquiète que les conditions météorologiques continuaient de se dégrader.

Un bel élan de solidarité

La disparition d'Earl a été signalée sur le groupe Facebook « Lost Dogs Illinois », où les témoignages de personnes l'ayant aperçu se sont succédé. Par la suite, Mike Smith, fondateur de l'entreprise SmithicAir spécialisée dans la recherche par drone d'animaux disparus, a été contacté. Il a tout de suite accepté d'intervenir.

A pied d'oeuvre dès le lendemain, Mike Smith a fait voler son drone à caméra infrarouge au-dessus de la zone. En moins de 7 minutes, il a repéré une signature thermiques dans les buissons à moins d'un kilomètre et demi de l'endroit où Earl avait disparu.

🚁 Comment fonctionne un drone thermique pour retrouver un chien ? 🐕 Pourquoi Earl s'est-il enfui malgré son harnais ? 📖 D'autres sauvetages de chiens disparus Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.



NBC 5 Chicago

« Il y avait beaucoup d’excitation, mais je savais qu’une fois le chien localisé, on n’était pas encore au bout du sauvetage, dit le télépilote. C’est souvent seulement la première étape. »

Entretemps, une bénévole locale du nom de Jill Boland a installé des cages trappes et des caméras, mais le chien ne s'est pas laissé piéger.

Retrouvé caché sous une voiture, opéré et ramené à la maison

4 jours après sa fugue, Earl a finalement été repéré par des habitants à quelques kilomètres du domicile de sa maîtresse. Il était caché sous la voiture d'un conseiller municipal. « J'ai demandé à ces merveilleuses personnes de Naperville, que je n’avais jamais rencontrées auparavant, de s’allonger autour de la voiture pour bloquer sa sortie, raconte Jill Boland. Mirielle a pu arriver juste à temps et nous avons réussi à le sortir de dessous ».

Le croisé Carlin présentait une profonde blessure au cou ayant nécessité une opération en clinique vétérinaire. On lui a également retiré une quinzaine de tiques.

Il se porte mieux depuis, et une cagnotte solidaire a été créée pour régler la facture vétérinaire.