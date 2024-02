Une femme dans l’impasse avec son chien craintif gagne sa confiance en utilisant des boutons interactifs pour communiquer (vidéo)

Quand on accueille un chien chez soi, on ne sait pas comment il réagira face à son nouvel environnement ou aux personnes qui l'entourent. Christina a vécu une énorme désillusion en comprenant que son chien avait peur d'elle et de tout. Déterminée à tisser un lien avec sa boule de poils, elle a cherché comment interagir avec elle et a trouvé une solution salvatrice.