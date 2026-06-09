Après 3 mois de disparition cette chienne est retrouvée à 100 kilomètres grâce à une cage connectée de haute technologie

Fabienne, la propriétaire de Smile, cette chienne peureuse, a du mal à croire qu’elle est enfin de retour à ses côtés. Depuis février, l’habitante de l’Ain s’inquiétait profondément, au point d’avoir cru à la disparition définitive de Smile. Son soulagement a été immense, et permis grâce à l’association Capture Yala ainsi qu'une communauté citoyenne engagée.

C’est lors d’une promenade que Smile, adoptée à l’âge de 5 ans dans un refuge, a pris la fuite. Fabienne, la propriétaire originaire de Saint-Julien-sur-Reyssouze (Ain), fait part de sa culpabilité à nos confrères de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, en confiant : « On n’a pas été suffisamment vigilant au niveau de l’attache du collier et du harnais ».

La chienne pourtant très peureuse, a échappé au contrôle de sa maîtresse, en se mettant à courir. Fabienne revenait sur son étonnement : « Elle a commencé à courir et on s’est dit : ‘cette chienne peut courir ?’ ».

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Le choc de la disparition

Ayant tout essayé pour retrouver sa chienne, Fabienne a vu les mois défiler sans recevoir aucune nouvelle de Smile. Elle confiait avec beaucoup de chagrin : « On préférait la penser morte que ne pas savoir où elle était ». En effet, la propriétaire craignait que Smile ne puisse pas se débrouiller seule dans un monde qui lui faisait tant peur. « On n’a pas imaginé une seule seconde que cette chienne allait partir », souligne Fabienne, dévastée.

France 3

« Et pourtant, elle était encore bien vivante et bien active »

Fabienne et son conjoint ont d’abord contacté la gendarmerie de leur secteur, puis ont déclaré la fuite de Smile auprès de PetAlert. Par la suite, le tissu associatif a pris le relais, et notamment Capture Yala, qui a déployé un outil technologique récent : une cage trappe avec « système de trappage qui fonctionne par caméra infrarouge avec des commandes à distance ».

Après une étude de terrain, et 3 mois après sa disparition, Smile a été repérée par un habitant de Gevry (Jura), et la cage piège a permis de l’attraper dans de bonnes conditions. Pour ses propriétaires, le « miracle » qu’ils n’attendaient plus est enfin arrivé.

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